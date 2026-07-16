Кейн рассказал, в чем признался после матча против Месси

·113·Спорт
Кейн рассказал, в чем признался после матча против Месси

Сборная Англии была очень близка к выходу в финал ЧМ-2026, но в концовке матча Аргентина полностью перевернула ход игры. После поражения Гарри Кейн особо отметил влияние 39-летнего Лионелья Месси на поле.

Мечта Англии разбилась в последние минуты

Команда Томаса Тухеля вышла вперед в полуфинале после гола Энтони Гордона на 55-й минуте. Однако Англия начала уделять больше внимания обороне, чтобы удержать преимущество, и в конце встречи не выдержала давления Аргентины.

Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте. А в компенсированное время после передачи Лионелья Месси победный гол забил Лаутаро Мартинес.

Событие

Минута

Первый гол Англии

55

Ответный гол Энцо Фернандеса

85

Победный гол Лаутаро Мартинеса

90+2

Итоговый результат

Аргентина — 2:1

Кейн назвал Месси величайшим футболистом в истории

После матча Кейн выразил восхищение тем, что Месси в свои 39 лет продолжает играть на таком уровне в решающих матчах.

«Видя, что Месси делает в 39 лет, я даже не задумываюсь о том, станет ли этот чемпионат мира для меня последним или нет. Месси — величайший футболист в истории».

По словам капитана сборной Англии, команда сделала все возможное, чтобы нейтрализовать аргентинскую звезду. Но в каждом эпизоде, когда Месси получал мяч, казалось, что он возвращается в игру с новой силой.

«Мы сделали все, что могли, чтобы остановить его, но каждый раз, когда он получал мяч, он словно оживал вновь», — сказал Кейн.

Месси не забил, но решил исход матча

В полуфинале Месси не поразил ворота соперника. Тем не менее, в решающий момент встречи вновь проявилось его мастерство.

Капитан Аргентины отдал точную передачу на победный гол Лаутаро Мартинеса. По данным AP, Месси остается главной фигурой в атаке Аргентины на турнире, имея на счету восемь голов и четыре результативные передачи.

Эта игра показала еще одну истину: влияние Месси нельзя измерить только забитыми голами. Одно его движение с мячом, видение поля или неожиданный пас могут изменить судьбу всего матча.

Станет ли этот мундиаль последним для Кейна?

После поражения возникли вопросы и о будущем капитана сборной Англии в национальной команде. Однако Кейн заявил, что пока не думает о том, чтобы ставить точку в своей карьере на чемпионатах мира.

Он привел в пример игру 39-летнего Месси, намекнув, что возраст в футболе — не решающий критерий. Английский нападающий забил на этом турнире шесть голов и остается в числе лучших бомбардиров.

Футболист

Голы

Лионель Месси

8

Килиан Мбаппе

8

Гарри Кейн

6

Англии — бронза, Аргентине — финал

Англия теперь сыграет против Франции за третье место. Аргентина же в финале поборется за звание чемпиона мира с Испанией.

Вечер в Атланте стал тяжелым уроком для Кейна и Англии. Команда была в нескольких минутах от финала, но Месси в очередной раз сказал свое решающее слово на большой сцене.

Как вы думаете, сможет ли 39-летний Месси привести Аргентину к чемпионству в финале против Испании?

Гарри КейнЛионель МессиАргентинаАнглияЛаутаро Мартинес
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Каковы были главные тактические ошибки Тухеля в полуфинале?Каковы были главные тактические ошибки Тухеля в полуфинале?Сегодня, 10:47Кто спасет «Трех львов»? 5 кандидатов на пост главного тренера сборной АнглииКто спасет «Трех львов»? 5 кандидатов на пост главного тренера сборной АнглииСегодня, 10:41Месси ответил на критику: «Ничего не дается просто так»Месси ответил на критику: «Ничего не дается просто так»Сегодня, 10:33Аргентина догнала Бразилию по количеству выходов в финал: историческое равенство!Аргентина догнала Бразилию по количеству выходов в финал: историческое равенство!Сегодня, 10:27Лионель Скалони признался: это была лучшая игра АргентиныЛионель Скалони признался: это была лучшая игра АргентиныСегодня, 10:10Тухель после поражения: «Я ни о чем не жалею»Тухель после поражения: «Я ни о чем не жалею»Сегодня, 10:06
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе