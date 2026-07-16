Кейн рассказал, в чем признался после матча против Месси
Сборная Англии была очень близка к выходу в финал ЧМ-2026, но в концовке матча Аргентина полностью перевернула ход игры. После поражения Гарри Кейн особо отметил влияние 39-летнего Лионелья Месси на поле.
Мечта Англии разбилась в последние минуты
Команда Томаса Тухеля вышла вперед в полуфинале после гола Энтони Гордона на 55-й минуте. Однако Англия начала уделять больше внимания обороне, чтобы удержать преимущество, и в конце встречи не выдержала давления Аргентины.
Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте. А в компенсированное время после передачи Лионелья Месси победный гол забил Лаутаро Мартинес.
Событие
Минута
Первый гол Англии
55
Ответный гол Энцо Фернандеса
85
Победный гол Лаутаро Мартинеса
90+2
Итоговый результат
Аргентина — 2:1
Кейн назвал Месси величайшим футболистом в истории
После матча Кейн выразил восхищение тем, что Месси в свои 39 лет продолжает играть на таком уровне в решающих матчах.
«Видя, что Месси делает в 39 лет, я даже не задумываюсь о том, станет ли этот чемпионат мира для меня последним или нет. Месси — величайший футболист в истории».
По словам капитана сборной Англии, команда сделала все возможное, чтобы нейтрализовать аргентинскую звезду. Но в каждом эпизоде, когда Месси получал мяч, казалось, что он возвращается в игру с новой силой.
«Мы сделали все, что могли, чтобы остановить его, но каждый раз, когда он получал мяч, он словно оживал вновь», — сказал Кейн.
Месси не забил, но решил исход матча
В полуфинале Месси не поразил ворота соперника. Тем не менее, в решающий момент встречи вновь проявилось его мастерство.
Капитан Аргентины отдал точную передачу на победный гол Лаутаро Мартинеса. По данным AP, Месси остается главной фигурой в атаке Аргентины на турнире, имея на счету восемь голов и четыре результативные передачи.
Эта игра показала еще одну истину: влияние Месси нельзя измерить только забитыми голами. Одно его движение с мячом, видение поля или неожиданный пас могут изменить судьбу всего матча.
Станет ли этот мундиаль последним для Кейна?
После поражения возникли вопросы и о будущем капитана сборной Англии в национальной команде. Однако Кейн заявил, что пока не думает о том, чтобы ставить точку в своей карьере на чемпионатах мира.
Он привел в пример игру 39-летнего Месси, намекнув, что возраст в футболе — не решающий критерий. Английский нападающий забил на этом турнире шесть голов и остается в числе лучших бомбардиров.
Футболист
Голы
8
Килиан Мбаппе
8
Гарри Кейн
6
Англии — бронза, Аргентине — финал
Англия теперь сыграет против Франции за третье место. Аргентина же в финале поборется за звание чемпиона мира с Испанией.
Вечер в Атланте стал тяжелым уроком для Кейна и Англии. Команда была в нескольких минутах от финала, но Месси в очередной раз сказал свое решающее слово на большой сцене.
Как вы думаете, сможет ли 39-летний Месси привести Аргентину к чемпионству в финале против Испании?
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