В США представлен бюджетный электромобиль за 15 тысяч долларов: новинка от Чип Моторс

Американский стартап Чип Моторс представил свою новую модель в категории Лифе Утилитй Вехикле (ЛУВ), стремясь совершить революцию на рынке компактных электромобилей. Это транспортное средство привлекает внимание своей простой конструкцией, широкими возможностями персонализации и доступной ценой. Кроме того, оно включает в себя необычные технологии, такие как услуга дистанционного управления. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным Иксбт.ком, базовая версия электромобиля оценена в 15 000 долларов, а расширенный шестиместный вариант поступит в продажу по цене от 18 000 долларов. Производитель планирует начать первые поставки в 2027 году. В настоящее время покупатели могут оформить предварительный заказ, внеся возвратный депозит в размере 250 долларов.

Технические возможности и уникальный дизайн

Новинка от Чип Моторс оснащена ЛФП-аккумулятором, который позволяет преодолевать до 160 километров (100 миль) на одном заряде. Максимальная скорость автомобиля ограничена 40 км/ч, что делает его удобным в основном для коротких поездок по городу и в зонах отдыха. Для зарядки используется разъем НАКС, при этом предусмотрена возможность подключения как к сетям 110 В, так и 240 В.

Интерьер автомобиля выполнен максимально практично. Например, салон можно просто мыть водой из шланга, что делает его идеальным выбором для поездок на природу. Также модель оснащена вертикальным центральным дисплеем, камерами и радарами для контроля дорожной обстановки.

Необычные опции: Телевизор и дистанционное управление

Чип Моторс предлагает своим клиентам неожиданные дополнительные возможности. Одной из самых интересных является телевизор и динамики, установленные во фронтальном багажнике. Эта функция служит развлекательным центром во время пикников или отдыха на свежем воздухе. Через онлайн-конфигуратор покупатели могут настроить цвет кузова, тип сидений, а также дизайн крыши и дверей по своему вкусу.

Еще одна важная новинка — сервис Чип Го. С помощью этой системы в случае необходимости удаленный оператор может взять управление автомобилем на себя. Эта функция полезна в следующих ситуациях:

Парковка автомобиля в труднодоступных местах;

Доставка грузов до места назначения;

Ситуации, когда водитель устал или испытывает трудности с управлением.

Компания стремится в будущем довести эту систему до уровня полноценного автопилота четвертого уровня. В условиях Узбекистана такие компактные и экономичные транспортные средства могут вызвать большой интерес, особенно для передвижения в туристических зонах и на закрытых территориях.