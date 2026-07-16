Лионель Скалони признался: это была лучшая игра Аргентины

Сборная Аргентины в полуфинале ЧМ-2026, находясь на грани поражения от Англии, вырвала победу и во второй раз подряд вышла в финал. После матча Лионель Скалони высоко оценил действия своей команды, заявив, что эта встреча стала лучшей игрой на турнире.

Англия была очень близка к финалу

Англия вышла вперед во втором тайме благодаря голу Энтони Гордона. Подопечные Томаса Тухеля пытались удержать преимущество, в то время как Аргентина в последние минуты бросила все силы в атаку.

На 85-й минуте после паса Лионелья Месси Энцо Фернандес сравнял счет. А уже в добавленное время Месси навесил с правого фланга в штрафную, и вышедший на замену Лаутаро Мартинес головой забил победный гол.

Событие Минута Гол Энтони Гордона 55 Гол Энцо Фернандеса 85 Гол Лаутаро Мартинеса 90+2 Итоговый счет Аргентина — 2:1

«Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы играем лучше»

По мнению Скалони, аргентинские футболисты не теряются под давлением. Напротив, сложная ситуация лишь раскрывает внутреннюю силу команды.

«И в футболе, и в жизни нужно бороться до конца. Эта команда играет еще лучше, когда сталкивается с трудностями».

Главный тренер подчеркнул, что даже уступая в счете, Аргентина не отказалась от своего плана. Команда попадала в перекладину и штангу, создала шесть-семь опасных моментов и не останавливалась до последних минут. Скалони назвал этот характер главной причиной победы.

Запасные игроки — тоже часть победы

Тренер Аргентины отметил не только игроков основного состава, но и тех, кто не вышел на поле.

Он считает, что атмосферу в команде определяет именно отношение таких футболистов. Даже те, у кого нет игровой практики, поддерживают партнеров на тренировках, в раздевалке и со скамейки запасных.

В матче против Англии эта сплоченность повлияла на результат. Лаутаро Мартинес, вышедший на поле на 81-й минуте, спустя всего несколько минут забил гол, который вывел команду в финал.

Камбэк против Египта остался позади

Аргентина не впервые на этом мундиале выходит из тяжелой ситуации. В 1/8 финала команда уступала Египту со счетом 0:2, но забила три гола в последние минуты и победила. После той игры Скалони не смог сдержать эмоций и назвал камбэк «эпическим».

Однако после полуфинала с Англией тренер заявил, что новая встреча превзошла предыдущего фаворита.

«Раньше мы думали, что игра против Египта была лучшей, но этот матч превзошел её».

На этот раз и соперник, и давление, и упущенные возможности были другими. Хотя до 85-й минуты Аргентина оставалась за бортом финала, за семь минут сценарий встречи был полностью изменен.

Похвала — не главная мотивация для Скалони

Главный тренер Аргентины не захотел связывать результаты команды со своим личным авторитетом. Он открыто заявил, что мнение людей о нем не является основной мотивацией.

Для Скалони самое главное — чтобы футболисты проявляли свои возможности на поле, находили ответы на сложные ситуации и были готовы к следующей игре.

Такой подход тренера соответствует системе, которую он создал в Аргентине. Reuters охарактеризовал команду Скалони как сплоченный коллектив, который неоднократно выходил из тяжелых ситуаций и находил путь к победе в решающие моменты.

Теперь последнее испытание против Испании

В финале Аргентина поборется за чемпионский титул с Испанией. Испания в полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0, а Аргентина выиграла все семь своих матчей на турнире.

Подопечные Скалони стремятся ко второму чемпионству подряд. Если Аргентина победит в финале, она станет первой командой среди мужчин, защитившей титул чемпиона мира после Бразилии в 1958 и 1962 годах.

Однако Испания с её контролем мяча, высоким прессингом и надежной обороной остается одним из самых сложных соперников на турнире. Аргентине придется еще раз продемонстрировать характер, показанный в матче против Англии.

Как вы думаете, сможет ли Аргентина проявить свою способность выходить из тяжелых ситуаций в финале против Испании?