Один из ведущих мировых брендов спортивной одежды Лулулемон объявил о крупных инвестициях во французский стартап Сйнтетика. Это партнерство, реализованное в рамках раунда финансирования серии А на общую сумму 30 миллионов долларов, направлено на внедрение революционных методов переработки нейлона в швейной промышленности. Этот шаг подтверждает стремление индустрии моды к экологической устойчивости и повторному использованию ресурсов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Компания Сйнтетика разработала уникальную технологию, позволяющую перерабатывать два типа нейлона — Нйлон 6 и Нйлон 6,6 — без необходимости их предварительного разделения. В интервью TechCrunch глава стартапа Марко Бертоне отметил, что сортировка этих двух видов нейлона в текстильных отходах, собранных у потребителей, является крайне сложным и дорогостоящим процессом. Новый метод решает эту проблему, давая вторую жизнь тоннам одежды, которая в противном случае оказалась бы на свалках.

Геополитическая ситуация и стабильность цен

За последние шесть месяцев геополитическая нестабильность в нефтяной отрасли привела к резким колебаниям цен на нейлон. По словам Марко Бертоне, для брендов, зависящих от синтетических материалов на нефтяной основе, это стало серьезным тревожным сигналом. Еженедельный или ежеквартальный пересмотр цен вынуждает производителей искать альтернативные и устойчивые источники сырья. Ожидается, что решение, предлагаемое Сйнтетика, будет не только экологичным, но и экономически конкурентоспособным.

В отличие от многих других экологических стартапов, Сйнтетика не производит готовую ткань или новые материалы. Их основной продукт — специальные гранулы (пеллетс), из которых другие предприятия могут изготавливать нити. Такой подход позволяет сотрудничать со всей производственной цепочкой и быстрее масштабировать технологию. В настоящее время стартап совместно с компанией Мичелин строит опытно-промышленный комплекс в городе Клермон-Ферран, Франция.

Интерес крупных брендов и планы на будущее

Помимо Лулулемон, проектом Сйнтетика заинтересовались такие известные бренды, как Викториа’с Секрет и Этам. Присоединение крупного производителя одежды МАС Холдингс в качестве инвестора также подчеркивает актуальность этой проблемы в промышленном масштабе. Первые продукты в рамках партнерства планируется вывести на рынок в начале следующего года.

Учитывая высокий спрос на спортивную одежду из синтетических материалов на рынке Узбекистана, подобные экологические инициативы глобальных брендов в будущем могут стать примером и для местных производителей. Сокращение текстильных отходов и использование переработанных материалов во всем мире для премиальных брендов становится уже не просто трендом, а стратегической необходимостью.