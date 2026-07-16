Лулулемон инвестировала 30 миллионов долларов в технологию переработки нейлона

·4·Технологии
Лулулемон инвестировала 30 миллионов долларов в технологию переработки нейлона

Один из ведущих мировых брендов спортивной одежды Лулулемон объявил о крупных инвестициях во французский стартап Сйнтетика. Это партнерство, реализованное в рамках раунда финансирования серии А на общую сумму 30 миллионов долларов, направлено на внедрение революционных методов переработки нейлона в швейной промышленности. Этот шаг подтверждает стремление индустрии моды к экологической устойчивости и повторному использованию ресурсов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Компания Сйнтетика разработала уникальную технологию, позволяющую перерабатывать два типа нейлона — Нйлон 6 и Нйлон 6,6 — без необходимости их предварительного разделения. В интервью TechCrunch глава стартапа Марко Бертоне отметил, что сортировка этих двух видов нейлона в текстильных отходах, собранных у потребителей, является крайне сложным и дорогостоящим процессом. Новый метод решает эту проблему, давая вторую жизнь тоннам одежды, которая в противном случае оказалась бы на свалках.

Геополитическая ситуация и стабильность цен

За последние шесть месяцев геополитическая нестабильность в нефтяной отрасли привела к резким колебаниям цен на нейлон. По словам Марко Бертоне, для брендов, зависящих от синтетических материалов на нефтяной основе, это стало серьезным тревожным сигналом. Еженедельный или ежеквартальный пересмотр цен вынуждает производителей искать альтернативные и устойчивые источники сырья. Ожидается, что решение, предлагаемое Сйнтетика, будет не только экологичным, но и экономически конкурентоспособным.

В отличие от многих других экологических стартапов, Сйнтетика не производит готовую ткань или новые материалы. Их основной продукт — специальные гранулы (пеллетс), из которых другие предприятия могут изготавливать нити. Такой подход позволяет сотрудничать со всей производственной цепочкой и быстрее масштабировать технологию. В настоящее время стартап совместно с компанией Мичелин строит опытно-промышленный комплекс в городе Клермон-Ферран, Франция.

Интерес крупных брендов и планы на будущее

Помимо Лулулемон, проектом Сйнтетика заинтересовались такие известные бренды, как Викториа’с Секрет и Этам. Присоединение крупного производителя одежды МАС Холдингс в качестве инвестора также подчеркивает актуальность этой проблемы в промышленном масштабе. Первые продукты в рамках партнерства планируется вывести на рынок в начале следующего года.

Учитывая высокий спрос на спортивную одежду из синтетических материалов на рынке Узбекистана, подобные экологические инициативы глобальных брендов в будущем могут стать примером и для местных производителей. Сокращение текстильных отходов и использование переработанных материалов во всем мире для премиальных брендов становится уже не просто трендом, а стратегической необходимостью.

LululemonSynteticaТехнологииЭкологияИнвестиции
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Революция в нефтегазовой отрасли: Апплиед Компутинг создала ИИ для управления целым заводомРеволюция в нефтегазовой отрасли: Апплиед Компутинг создала ИИ для управления целым заводомСегодня, 09:21Сйстем76 представила новый ноутбук Аддер Pro: ОЛЭД-экран и графика RTX 5070Сйстем76 представила новый ноутбук Аддер Pro: ОЛЭД-экран и графика RTX 5070Сегодня, 08:51Minisforum представила новый мини-ПК УМ870 Plus: Ryzen 7 и интерфейс ОКуЛинкMinisforum представила новый мини-ПК УМ870 Plus: Ryzen 7 и интерфейс ОКуЛинкСегодня, 07:29Грейлок решила ограничить свой новый инвестиционный фонд суммой 1,5 миллиарда долларовГрейлок решила ограничить свой новый инвестиционный фонд суммой 1,5 миллиарда долларовСегодня, 05:24Microsoft обучает своих продавцов критиковать продукты OpenAI и AnthropicMicrosoft обучает своих продавцов критиковать продукты OpenAI и AnthropicСегодня, 04:57Новые SSD серии Samsung 990 поступили в продажу: цена и технические характеристикиНовые SSD серии Samsung 990 поступили в продажу: цена и технические характеристикиСегодня, 04:23
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Легендарная Нокиа Аша возвращается: ХМД готовит сенсорный телефон нового поколения
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Компания Ubtech представила гиперреалистичных роботов У1 с человеческой кожей
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли
Выяснилось, что геомагнитные бури могут резко изменять температуру на поверхности Земли