Месси в 33-м матче: он «разгромил» рекорды мундиалей

·0·Спорт
Месси в 33-м матче: он «разгромил» рекорды мундиалей

Лионель Месси, выйдя на поле против Англии в полуфинале ЧМ-2026, обновил очередной рекорд в истории чемпионатов мира. Для 39-летнего аргентинца это был 33-й матч на мундиалях — теперь даже его ближайший преследователь остается далеко позади.

Матч против Англии стал новой историей

В полуфинале Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1 и во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Хотя Лионель Месси не забил в этой встрече, он стал одним из главных героев камбэка, отдав голевые передачи на оба мяча своей команды.

Эта встреча вошла в историю как 33-й матч Месси на чемпионатах мира. В финале 2022 года он провел свою 26-ю игру, побив предыдущий рекорд Лотара Маттеуса. Путь на ЧМ-2026 поднял этот показатель на еще более высокую планку.

Сколько матчей провели Роналду и Маттеус?

Криштиану Роналду после завершения своего участия в мундиале 2026 года довел число матчей на чемпионатах мира до 27. Несмотря на то, что португальский футболист принял участие в шести турнирах, он отстает от Месси на шесть игр.

Футболист

Матчи на ЧМ

Лионель Месси

33

Криштиану Роналду

27

Лотар Маттеус

25

Если Месси выйдет на поле в финале против Испании, он доведет свой рекорд до 34 матчей. Учитывая нынешний формат и возраст футболиста, этот результат в ближайшие годы будет крайне сложно превзойти.

Первый в истории и по 21 голу

Рекорды Месси не ограничиваются только количеством игр. В ходе ЧМ-2026 он довел число своих голов на мундиалях до 21, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. По данным Reuters, он значительно опередил достижение легенды Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 голов.

39-летний футболист забил 8 голов только на турнире 2026 года. Этот результат показывает, что он не только долгие годы остается на высоком уровне, но и продолжает быть главной силой Аргентины в решающих матчах.

Два ассиста против Англии принесли еще один рекорд

В полуфинале против Англии Месси отдал голевые передачи на Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса. Таким образом, количество его результативных передач на чемпионатах мира достигло 12, что стало самым высоким показателем в истории турнира.

Показатель

Результат Месси

Матчи на ЧМ

33

Голы

21

Голевые передачи

12

Участие в мундиалях

6

Финалы

3

Месси также является одним из немногих футболистов, принявших участие в шести чемпионатах мира. Его путь на мундиалях начался в 2006 году, и спустя 20 лет он продолжает доходить до финалов.

Третий финал ЧМ в карьере

Матч против Испании станет для Месси третьим финалом на чемпионатах мира. В 2014 году он проиграл решающую встречу Германии, а в 2022 году завоевал главный трофей, победив Францию в серии пенальти.

Теперь у Аргентины есть шанс стать чемпионом второй раз подряд. Если команда Скалони обыграет Испанию, она станет первой сборной после Бразилии (1958 и 1962 годы), повторившей этот результат.

Столкновение Месси и Ямаля в финале

В финале ЧМ-2026 действующий чемпион Аргентина померится силами с одной из самых стабильных команд Европы — Испанией. Если Испания в полуфинале обыграла Францию со счетом 2:0, то Аргентина вырвала победу у Англии в последние минуты.

В решающем матче сойдутся 39-летний Месси и 19-летний Ламин Ямаль. Ожидается, что это противостояние станет символической встречей двух эпох футбола — легенды, уже написавшей историю, и нового поколения, только выходящего на большую сцену.

Сколько еще рекордов принесет последний матч?

Месси на ЧМ-2026 уже связал со своим именем рекорды по играм, голам и ассистам. В финале против Испании он может провести свой 34-й матч и еще больше увеличить количество голов или передач.

Но главная цель — не личная статистика. Для капитана Аргентины основная задача — сделать свою команду чемпионом мира второй раз подряд.

Как вы думаете, сможет ли Лионель Месси установить еще один решающий рекорд в финале против Испании?

Meta description: Лионель Месси в полуфинале ЧМ-2026 против Англии провел свой 33-й матч на мундиалях. Он также является рекордсменом с 21 голом и 12 ассистами.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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