Революция в нефтегазовой отрасли: Апплиед Компутинг создала ИИ для управления целым заводом

Лондонский стартап Апплиед Компутинг представил инновационную модель искусственного интеллекта под названием Орбитал, предназначенную для нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. Эта технология способна анализировать данные с тысяч датчиков на сложных промышленных объектах в режиме реального времени, оптимизируя работу всего завода. Для развития проекта было привлечено 20 миллионов долларов инвестиций под руководством инженерного гиганта КБР и Databricks Вентурес. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В настоящее время тысячи датчиков, установленных на нефтегазовых предприятиях, непрерывно фиксируют такие показатели, как температура, давление и вязкость. Однако, как сообщил генеральный директор Апплиед Компутинг Каллум Адамсон изданию TechCrunch, предприятия эффективно используют лишь 8 процентов имеющихся данных. Модель Орбитал создана именно для заполнения этого пробела, то есть для объединения показаний датчиков с инженерной документацией и физико-химическими закономерностями.

Уникальность и возможности модели Орбитал

В отличие от текстовых моделей, таких как ChatGPT, Орбитал объединяет три направления: модель временных рядов, физико-ориентированную модель и языковую модель. Это позволяет системе не только выявлять неисправности, но и находить их причины за считанные секунды, а также моделировать влияние предлагаемого решения на другие части завода.

С помощью новой технологии специалисты могут проводить различные симуляции. Например, если раньше проверка влияния изменений в одной части завода на всю систему занимала дни или недели, то теперь этот процесс завершается за несколько секунд. Это имеет важное значение для снижения энергопотребления и обеспечения стабильности производства.

Анализ данных датчиков в режиме реального времени;

Прогнозирование с учетом физических и химических ограничений;

Оперативное выявление причин неисправностей и симуляция;

Повышение энергоэффективности и сокращение отходов.

В настоящее время Апплиед Компутинг сотрудничает с рядом крупных международных энергетических компаний. В частности, индийская Випро и американская КБР интегрировали систему Орбитал в свои платформы. Также в ближайшие недели стартап планирует объявить о новом партнерстве с крупной европейской нефтяной компанией.

Несмотря на наличие сильных конкурентов в отрасли, таких как АспенТеч и АВЭВА, Адамсон считает преимуществом своей компании не базу данных, а то, что им удалось собрать сильнейших исследователей в области ИИ. Привлеченные 20 миллионов долларов инвестиций будут направлены на международное расширение компании, наем новых инженеров и углубление исследований. Подобные технологии могут стать важным примером цифровой трансформации в будущем и для таких стран, как Узбекистан, где нефтегазовая промышленность является опорой экономики.