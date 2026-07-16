Аргентина догнала Бразилию по количеству выходов в финал: историческое равенство!

В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина в последние минуты вырвала победу у Англии, открыв новую страницу в истории футбола страны. Команда Лионелья Скалони по количеству выходов в финалы мундиалей догнала пятикратного чемпиона мира — Бразилию.

Финал, вырванный на последних минутах

На 55-й минуте встречи Англия вышла вперед благодаря голу Энтони Гордона. Однако Аргентина не сдалась: Энцо Фернандес на 85-й минуте восстановил равновесие, а вышедший на замену Лаутаро Мартинес на 90+2-й минуте забил победный гол. Автором голевых передач в обоих случаях стал Лионель Месси.

Таким образом, действующие чемпионы мира второй раз подряд вышли в решающий матч. Теперь в финале Аргентина встретится с Испанией, которая обыграла Францию со счетом 2:0.

Седьмой финал в истории Аргентины

Результат 2026 года стал для Аргентины седьмым финалом на чемпионатах мира. Впервые команда вышла в решающий матч в 1930 году, а впоследствии еще шесть раз участвовала в чемпионских поединках.

Год Результат Аргентины 1930 финалист 1978 чемпион 1986 чемпион 1990 финалист 2014 финалист 2022 чемпион 2026 финал против Испании

Аргентина завоевывала главный трофей в 1978, 1986 и 2022 годах. В данных ФИФА страна также числится трехкратным чемпионом мира.

Счет с Бразилией сравнялся

Бразилия также семь раз доходила до решающей стадии чемпионата мира. Южноамериканский гигант боролся за чемпионство в 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 и 2002 годах.

Бразилия завершила пять из этих попыток победой и до сих пор остается рекордсменом по количеству чемпионских титулов. Ее победы приходятся на 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годы.

Сборная Финалы Чемпионства Германия 8 4 Аргентина 7 3 Бразилия 7 5

Впереди только Германия

Абсолютный рекорд по количеству выходов в финалы чемпионатов мира принадлежит Германии. Если суммировать результаты Германии и Западной Германии, то немцы восемь раз участвовали в решающих матчах и четырежды становились чемпионами. ФИФА также признает Германию четырехкратным чемпионом мира.

Таким образом, выйдя в финал против Испании, Аргентина не только получила шанс на еще один титул, но и сравнялась с Бразилией в историческом рейтинге, сделав шаг навстречу Германии.

Исторический шанс против Испании

В случае победы в финале Аргентина станет четырехкратным чемпионом мира в своей истории. Кроме того, команда может стать первой сборной после Бразилии (побеждавшей в 1958 и 1962 годах), которая успешно защитила свой титул.

Испания же попытается завоевать свое второе чемпионство после 2010 года. В финале сойдутся опытная Аргентина во главе с Лионельем Месси и новое поколение Испании под руководством Ламина Ямаля.

Теперь важен не рекорд, а кубок

Проявив характер в тяжелом матче против Англии, Аргентина вышла в свой седьмой финал. Но для команды Скалони одного лишь факта того, что они догнали Бразилию, будет недостаточно.

Теперь главная цель — победить Испанию, завоевать второе чемпионство подряд и еще больше укрепить свои позиции в истории мундиалей.

Как вы думаете, сможет ли Аргентина обыграть Испанию и стать четырехкратным чемпионом мира?