Аргентина догнала Бразилию по количеству выходов в финал: историческое равенство!
В полуфинале ЧМ-2026 Аргентина в последние минуты вырвала победу у Англии, открыв новую страницу в истории футбола страны. Команда Лионелья Скалони по количеству выходов в финалы мундиалей догнала пятикратного чемпиона мира — Бразилию.
Финал, вырванный на последних минутах
На 55-й минуте встречи Англия вышла вперед благодаря голу Энтони Гордона. Однако Аргентина не сдалась: Энцо Фернандес на 85-й минуте восстановил равновесие, а вышедший на замену Лаутаро Мартинес на 90+2-й минуте забил победный гол. Автором голевых передач в обоих случаях стал Лионель Месси.
Таким образом, действующие чемпионы мира второй раз подряд вышли в решающий матч. Теперь в финале Аргентина встретится с Испанией, которая обыграла Францию со счетом 2:0.
Седьмой финал в истории Аргентины
Результат 2026 года стал для Аргентины седьмым финалом на чемпионатах мира. Впервые команда вышла в решающий матч в 1930 году, а впоследствии еще шесть раз участвовала в чемпионских поединках.
Год
Результат Аргентины
1930
финалист
1978
чемпион
1986
чемпион
1990
финалист
2014
финалист
2022
чемпион
2026
финал против Испании
Аргентина завоевывала главный трофей в 1978, 1986 и 2022 годах. В данных ФИФА страна также числится трехкратным чемпионом мира.
Счет с Бразилией сравнялся
Бразилия также семь раз доходила до решающей стадии чемпионата мира. Южноамериканский гигант боролся за чемпионство в 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 и 2002 годах.
Бразилия завершила пять из этих попыток победой и до сих пор остается рекордсменом по количеству чемпионских титулов. Ее победы приходятся на 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годы.
Сборная
Финалы
Чемпионства
Германия
8
4
Аргентина
7
3
Бразилия
7
5
Впереди только Германия
Абсолютный рекорд по количеству выходов в финалы чемпионатов мира принадлежит Германии. Если суммировать результаты Германии и Западной Германии, то немцы восемь раз участвовали в решающих матчах и четырежды становились чемпионами. ФИФА также признает Германию четырехкратным чемпионом мира.
Таким образом, выйдя в финал против Испании, Аргентина не только получила шанс на еще один титул, но и сравнялась с Бразилией в историческом рейтинге, сделав шаг навстречу Германии.
Исторический шанс против Испании
В случае победы в финале Аргентина станет четырехкратным чемпионом мира в своей истории. Кроме того, команда может стать первой сборной после Бразилии (побеждавшей в 1958 и 1962 годах), которая успешно защитила свой титул.
Испания же попытается завоевать свое второе чемпионство после 2010 года. В финале сойдутся опытная Аргентина во главе с Лионельем Месси и новое поколение Испании под руководством Ламина Ямаля.
Теперь важен не рекорд, а кубок
Проявив характер в тяжелом матче против Англии, Аргентина вышла в свой седьмой финал. Но для команды Скалони одного лишь факта того, что они догнали Бразилию, будет недостаточно.
Теперь главная цель — победить Испанию, завоевать второе чемпионство подряд и еще больше укрепить свои позиции в истории мундиалей.
Как вы думаете, сможет ли Аргентина обыграть Испанию и стать четырехкратным чемпионом мира?
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