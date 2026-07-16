Трагическое ДТП с участием Tesla: расследование НТСБ доказало невиновность автопилота

Национальный совет по безопасности на транспорте (НТСБ) США опубликовал предварительные результаты расследования аварии с участием Tesla Model 3 в городе Кейти, штат Техас, которая привела к человеческим жертвам. Этот инцидент вновь поднял вопрос о безопасности систем автономного управления электромобилями. Однако полученные данные свидетельствуют о том, что причиной трагедии стал человеческий фактор, а не техническая неисправность. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно деталям происшествия, в аварии, случившейся 19 июня 2026 года, автомобиль Tesla Model 3 врезался в кирпичную стену жилого дома. В результате столкновения погибла женщина, находившаяся внутри дома, а 44-летний водитель отделался легкими травмами. Первоначальные предположения указывали на возможную неисправность системы ФСД (Фулл Селф-Дривинг).

Телеметрия и ошибка водителя

Как сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на отчет НТСБ, в момент аварии бортовой компьютер Tesla фиксировал все действия. Выяснилось, что за несколько секунд до столкновения в автомобиле был активирован режим ФСД (Супервисед). Однако в критической точке поворота водитель нажал педаль акселератора (газа) на 100 процентов, что привело к немедленному отключению функции автоматического управления и передаче контроля человеку.

Электронные данные показывают, что на Т-образном перекрестке, где требовался поворот, автомобиль продолжал движение со скоростью 70 миль в час (около 113 км/ч). Водитель выехал с дороги, пересек придомовую территорию и на высокой скорости врезался в стену дома. Было установлено, что к фатальным последствиям привело не вмешательство системы, а ошибочные действия водителя.

Следователи также изучили погодные условия в момент происшествия. В отчете отмечено, что в тот день была ясная погода, отличная видимость и сухое дорожное покрытие. То есть внешних природных факторов, препятствующих работе датчиков или камер, не было.

Вопрос доверия к системам безопасности

Этот случай подтверждает многолетнюю позицию компании Tesla: какой бы совершенной ни была система ФСД, она является «контролируемым» вспомогательным средством, и водитель обязан быть готовым взять на себя ответственность в любой ситуации. В то время как количество Tesla и других умных электромобилей на дорогах растет, важно не доверять таким технологиям слепо.

Ожидается, что результаты этого расследования снизят уровень критики в адрес систем автопилота. Тем не менее, НТСБ представит окончательное заключение после завершения всех технических экспертиз. На данный момент основная вина остается на водителе, который превысил скорость и допустил ошибку в управлении.