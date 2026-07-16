Чемпионат мира: Аргентина обыграла Англию и вышла в финал

·42·Спорт
Чемпионат мира: Аргентина обыграла Англию и вышла в финал

В полуфинальном матче чемпионата мира по футболу сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией и завоевала путевку в решающий матч турнира. Англичане, владевшие преимуществом на протяжении большей части встречи, упустили победу в последние минуты. Это поражение вновь обнажило проблемы Англии с психологической подготовкой на крупных турнирах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На 55-й минуте матча Энтони Гордон после передачи Моргана Роджерса точно пробил по воротам, выведя Англию вперед. После этого гола «три льва» были очень близки к тому, чтобы впервые с 1966 года выйти в финал чемпионата мира. Однако тактические изменения, проведенные главным тренером Томасом Тухелем, полностью изменили ход игры.

Тактическая ошибка Томаса Тухеля и оборонительная игра

Выйдя вперед, Англия вместо контроля игры сосредоточилась на обороне. Томас Тухель заменил автора гола Энтони Гордона на защитника Эзри Консу. Последующий выход еще двух защитников привел к тому, что Англия «поставила автобус» у своих ворот. Этот тактический ход дал свободу таким креативным игрокам, как Лионель Месси.

Сборная Аргентины резко усилила давление в последние 10 минут матча. Лионель Месси взял на себя лидерство в центре поля и в атакующей линии, организуя атаки своей команды. В результате за пять минут до конца игры Энцо Фернандес сравнял счет. Вскоре после этого Лаутаро Мартинес замкнул передачу Месси и забил победный гол для Аргентины.

Признание тренера и последствия

После матча Томас Тухель попытался объяснить причины поражения. «Мы не смогли быть активными ни в одной структуре. Мы были пассивны в единоборствах и прессинге. Также возникли проблемы с перехватами передач», — отметил тренер. Как пишет издание Goal.com, чрезмерно осторожная тактика Тухеля разрушила мечты Англии о финале.

Аргентина же в очередной раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира. Команда под руководством Лионелья Месси продолжает свою беспроигрышную серию в полуфиналах. Для Англии это поражение останется в истории как еще одна упущенная большая возможность. Болельщики и эксперты подвергают резкой критике решения Тухеля, так как по составу Англия была способна оказать достойное сопротивление сопернику.

Чемпионат МираАргентинаАнглияЛионель МессиТомас Тухель
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лионель Месси и футболисты сборной Аргентины раскрыли секретный метод Джордана ПикфордаЛионель Месси и футболисты сборной Аргентины раскрыли секретный метод Джордана ПикфордаСегодня, 13:58Гарри Кейн высказался о своем будущем на чемпионате мира и поражении от АргентиныГарри Кейн высказался о своем будущем на чемпионате мира и поражении от АргентиныСегодня, 13:12Джуд Беллингем и трагедия сборной Англии на чемпионате мираДжуд Беллингем и трагедия сборной Англии на чемпионате мираСегодня, 12:38Лионель Месси ответил критикам после победы над АнглиейЛионель Месси ответил критикам после победы над АнглиейСегодня, 12:31Старт в Аммане: 12 наших дзюдоистов выйдут на татами в первый деньСтарт в Аммане: 12 наших дзюдоистов выйдут на татами в первый деньСегодня, 12:01Что было сказано в споре между Месси и Беллингемом?Что было сказано в споре между Месси и Беллингемом?Сегодня, 11:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Криштиану Роналду сделал заявление перед матчем с Узбекистаном
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе