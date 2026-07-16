Чемпионат мира: Аргентина обыграла Англию и вышла в финал

В полуфинальном матче чемпионата мира по футболу сборная Аргентины одержала волевую победу над Англией и завоевала путевку в решающий матч турнира. Англичане, владевшие преимуществом на протяжении большей части встречи, упустили победу в последние минуты. Это поражение вновь обнажило проблемы Англии с психологической подготовкой на крупных турнирах. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

На 55-й минуте матча Энтони Гордон после передачи Моргана Роджерса точно пробил по воротам, выведя Англию вперед. После этого гола «три льва» были очень близки к тому, чтобы впервые с 1966 года выйти в финал чемпионата мира. Однако тактические изменения, проведенные главным тренером Томасом Тухелем, полностью изменили ход игры.

Тактическая ошибка Томаса Тухеля и оборонительная игра

Выйдя вперед, Англия вместо контроля игры сосредоточилась на обороне. Томас Тухель заменил автора гола Энтони Гордона на защитника Эзри Консу. Последующий выход еще двух защитников привел к тому, что Англия «поставила автобус» у своих ворот. Этот тактический ход дал свободу таким креативным игрокам, как Лионель Месси

Сборная Аргентины резко усилила давление в последние 10 минут матча. Лионель Месси взял на себя лидерство в центре поля и в атакующей линии, организуя атаки своей команды. В результате за пять минут до конца игры Энцо Фернандес сравнял счет. Вскоре после этого Лаутаро Мартинес замкнул передачу Месси и забил победный гол для Аргентины.

Признание тренера и последствия

После матча Томас Тухель попытался объяснить причины поражения. «Мы не смогли быть активными ни в одной структуре. Мы были пассивны в единоборствах и прессинге. Также возникли проблемы с перехватами передач», — отметил тренер. Как пишет издание Goal.com, чрезмерно осторожная тактика Тухеля разрушила мечты Англии о финале.

Аргентина же в очередной раз в своей истории вышла в финал чемпионата мира. Команда под руководством Лионелья Месси продолжает свою беспроигрышную серию в полуфиналах. Для Англии это поражение останется в истории как еще одна упущенная большая возможность. Болельщики и эксперты подвергают резкой критике решения Тухеля, так как по составу Англия была способна оказать достойное сопротивление сопернику.