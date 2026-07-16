Лионель Месси и футболисты сборной Аргентины раскрыли секретный метод Джордана Пикфорда

После волевой победы над Англией в полуфинале чемпионата мира капитан сборной Аргентины Лионель Месси и его товарищи по команде изучили бутылку с водой вратаря соперника Джордана Пикфорда. Эта бутылка предназначалась не только для питья, но и была покрыта специальными заметками для подготовки к серии пенальти. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

После окончания матча один из членов тренерского штаба Аргентины нашел эту бутылку на поле и передал ее Лионелю Месси. Как сообщает издание Goal.com, на видеозаписях видно, как Месси внимательно изучает записи на бутылке и обсуждает их с партнерами по команде. На поверхности бутылки была подробно расписана информация о стилях исполнения пенальти и любимых углах ударов игроков сборной Аргентины.

Смех аргентинских звезд и подготовка Пикфорда

Интересно, что записи на бутылке вызвали смех среди аргентинских футболистов. В частности, полузащитник Энцо Фернандес, увидев информацию о своем имени и привычках при ударах, воспринял это с юмором. Хотя английский голкипер Джордан Пикфорд заранее изучил направление ударов каждого соперника, события, произошедшие в основное время матча, сделали эту подготовку бесполезной.

Сборная Англии владела преимуществом на протяжении большей части встречи, однако неожиданный поворот в конце игры изменил всё. Энцо Фернандес сравнял счет, а в компенсированное арбитром время Лаутаро Мартинес забил победный гол, выведя Аргентину в финал. Таким образом, «шпаргалки» Пикфорда, предназначенные для серии пенальти, остались лежать на поле.

Джордан Пикфорд известен своим особым подходом к пенальти на протяжении всей карьеры на международной арене. Заметки, приклеенные к его бутылке с водой, приносили Англии победы на предыдущих крупных турнирах. Однако на этот раз из-за атакующей игры Аргентины и давления в концовке матча дело до серии пенальти не дошло. Этот эпизод вызвал широкое обсуждение в социальных сетях и породил множество шуток среди болельщиков.

Теперь сборная Аргентины под руководством Лионеля Скалони готовится к финальному матчу против Испании, чтобы завоевать второй титул чемпионов мира подряд. Англия же после поражения поборется за третье место с Францией. Для Месси и его команды эта победа стала не только пропуском в финал, но и символическим доказательством того, что все планы соперника были разрушены.