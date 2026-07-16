Возможность для лиц старше 18 лет: станьте экоинспектором

В Узбекистане принимаются заявки от граждан, желающих стать общественными экологическими инспекторами. Те, кому небезразлична охрана природы, после прохождения специального обучения и экзамена могут помогать уполномоченным органам в выявлении экологических правонарушений.

Кто может подать заявку?

Статус общественного экологического инспектора могут получить лица, имеющие гражданство Узбекистана и достигшие 18 лет.

Согласно информации о приеме, кандидаты могут обратиться в территориальное управление Национального комитета по экологии или отправить документы на электронную почту info@eco.gov.uz. Данный электронный адрес также указан как официальный канал связи комитета.

К заявлению прилагаются следующие документы:

Необходимый документ Требование Паспорт или ID-карта копия Фотография 3×4 сантиметра Заявление в письменной или электронной форме

Действующим положением также установлено, что кандидат должен предоставить копию паспорта или ID-карты и цветную фотографию 3×4. Заявления рассматриваются территориальными органами в течение десяти рабочих дней.

Кандидаты проходят 72-часовое бесплатное обучение

Кандидаты, чьи документы были одобрены, проходят специальную подготовку. Общая продолжительность обучения составляет 72 часа, занятия организуются бесплатно. При необходимости обучение может проводиться в дистанционной форме.

По окончании обучения кандидаты сдают экзамен. Успешно прошедшим испытание выдается сертификат и удостоверение общественного экологического инспектора, подтвержденное QR-кодом.

Удостоверение действительно в течение трех лет. По истечении срока инспектор должен пройти переподготовку.

Чем занимается экоинспектор?

Общественные экологические инспекторы занимаются наблюдением за состоянием окружающей среды, выявлением случаев нерационального использования природных ресурсов и информированием уполномоченных органов.

Они могут обратить внимание на следующие ситуации:

выброс отходов в неустановленных местах;

сжигание отходов и загрязнение воздуха;

сброс сточных вод в арыки, каналы или другие водоемы;

незаконная вырубка деревьев;

незаконная охота и рыболовство;

загрязнение земельных и водных ресурсов.

При выявлении правонарушения инспектор может составить акт, приложить фото- и видеодоказательства и отправить информацию в уполномоченные органы через электронную систему «Эконазорат».

Это не должность государственного инспектора

Важный аспект: общественный экологический инспектор не является государственным инспектором. Он помогает органам государственного экологического контроля на добровольной и общественной основе.

Инспектор не назначает штрафы самостоятельно. Он фиксирует правонарушение, оформляет доказательства и предоставляет их в соответствующий орган. Окончательные правовые меры принимаются уполномоченными органами.

Поэтому удостоверение дает гражданину не неограниченные полномочия, а право участвовать в общественном контроле в рамках закона.

Активные инспекторы поощряются

Инспекторы, эффективно участвующие в выявлении экологических правонарушений и охране природы, могут получить денежное вознаграждение в установленном порядке.

Участники, проявившие особую инициативу в деле сохранения природы и рационального использования природных ресурсов, могут быть награждены нагрудным знаком «Табиат химоячиси» (Защитник природы).

Практическая возможность защитить природу

Новый набор позволяет гражданам не просто обсуждать экологические проблемы в социальных сетях, а фиксировать их в законном порядке и содействовать их решению.

Однако этот статус накладывает и большую ответственность. Инспектор должен быть беспристрастным, не распространять непроверенную информацию и не выдавать личные конфликты за экологические правонарушения.

Как вы считаете, должен ли в каждой махалле быть хотя бы один общественный экологический инспектор?