Возможность для лиц старше 18 лет: станьте экоинспектором
В Узбекистане принимаются заявки от граждан, желающих стать общественными экологическими инспекторами. Те, кому небезразлична охрана природы, после прохождения специального обучения и экзамена могут помогать уполномоченным органам в выявлении экологических правонарушений.
Кто может подать заявку?
Статус общественного экологического инспектора могут получить лица, имеющие гражданство Узбекистана и достигшие 18 лет.
Согласно информации о приеме, кандидаты могут обратиться в территориальное управление Национального комитета по экологии или отправить документы на электронную почту info@eco.gov.uz. Данный электронный адрес также указан как официальный канал связи комитета.
К заявлению прилагаются следующие документы:
Необходимый документ
Требование
Паспорт или ID-карта
копия
Фотография
3×4 сантиметра
Заявление
в письменной или электронной форме
Действующим положением также установлено, что кандидат должен предоставить копию паспорта или ID-карты и цветную фотографию 3×4. Заявления рассматриваются территориальными органами в течение десяти рабочих дней.
Кандидаты проходят 72-часовое бесплатное обучение
Кандидаты, чьи документы были одобрены, проходят специальную подготовку. Общая продолжительность обучения составляет 72 часа, занятия организуются бесплатно. При необходимости обучение может проводиться в дистанционной форме.
По окончании обучения кандидаты сдают экзамен. Успешно прошедшим испытание выдается сертификат и удостоверение общественного экологического инспектора, подтвержденное QR-кодом.
Удостоверение действительно в течение трех лет. По истечении срока инспектор должен пройти переподготовку.
Чем занимается экоинспектор?
Общественные экологические инспекторы занимаются наблюдением за состоянием окружающей среды, выявлением случаев нерационального использования природных ресурсов и информированием уполномоченных органов.
Они могут обратить внимание на следующие ситуации:
выброс отходов в неустановленных местах;
сжигание отходов и загрязнение воздуха;
сброс сточных вод в арыки, каналы или другие водоемы;
незаконная вырубка деревьев;
незаконная охота и рыболовство;
загрязнение земельных и водных ресурсов.
При выявлении правонарушения инспектор может составить акт, приложить фото- и видеодоказательства и отправить информацию в уполномоченные органы через электронную систему «Эконазорат».
Это не должность государственного инспектора
Важный аспект: общественный экологический инспектор не является государственным инспектором. Он помогает органам государственного экологического контроля на добровольной и общественной основе.
Инспектор не назначает штрафы самостоятельно. Он фиксирует правонарушение, оформляет доказательства и предоставляет их в соответствующий орган. Окончательные правовые меры принимаются уполномоченными органами.
Поэтому удостоверение дает гражданину не неограниченные полномочия, а право участвовать в общественном контроле в рамках закона.
Активные инспекторы поощряются
Инспекторы, эффективно участвующие в выявлении экологических правонарушений и охране природы, могут получить денежное вознаграждение в установленном порядке.
Участники, проявившие особую инициативу в деле сохранения природы и рационального использования природных ресурсов, могут быть награждены нагрудным знаком «Табиат химоячиси» (Защитник природы).
Практическая возможность защитить природу
Новый набор позволяет гражданам не просто обсуждать экологические проблемы в социальных сетях, а фиксировать их в законном порядке и содействовать их решению.
Однако этот статус накладывает и большую ответственность. Инспектор должен быть беспристрастным, не распространять непроверенную информацию и не выдавать личные конфликты за экологические правонарушения.
Как вы считаете, должен ли в каждой махалле быть хотя бы один общественный экологический инспектор?
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