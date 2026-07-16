«Большая игра» в махаллях: помощники хокимов «прикарманили» льготные кредиты
В Узбекистане раскрыты очередные преступления, связанные с хищением льготных кредитных средств, выделяемых для поддержки малообеспеченных семей и развития предпринимательства. В ходе доследственных проверок, проведенных Департаментом при Генеральной прокуратуре, был выявлен «союз» помощников хокимов и лжепредпринимателей.
Zamin.uz представляет подробности финансовых правонарушений, выявленных в нескольких регионах страны.
Как «исчезли» кредиты?
Согласно материалам следствия, главную роль в преступных схемах играли помощники хокимов в махаллях и руководители частных предприятий (ООО). Они обналичивали и присваивали льготные средства, выделенные на имена граждан, с помощью поддельных документов.
В таблице ниже приведен анализ трех крупных случаев хищения:
Регион
Причастные лица
Сумма хищения
Использованная схема
Андижанская область, Алтынкульский район
Руководители ООО «U.T.» и «Q.A.», помощник хокима махалли «Кайирма»
442,3 млн сумов
Присвоение денег, выделенных на строительство теплиц, путем документального оформления фактически невыполненных работ.
Сырдарьинская область, Мирзаабадский район
Бывший помощник хокима махалли «Ташкент» и предприятия-поставщики
248 млн сумов
Хищение льготных кредитных средств, выделенных восьми гражданам, через фирмы-поставщики.
Город Андижан
Руководитель ООО «L.A.» и бывший помощник хокима махалли «Фараби»
163 млн сумов
Присвоение льготных кредитов, выделенных жителям махалли, путем мошенничества.
Верховенство закона: возбуждены уголовные дела
По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия.
Усиливается контроль за целевым использованием каждого сума, выделяемого государством на социальную поддержку населения. Виновных лиц ожидает ответственность перед законом и крупные штрафы.
…