«Большая игра» в махаллях: помощники хокимов «прикарманили» льготные кредиты

В Узбекистане раскрыты очередные преступления, связанные с хищением льготных кредитных средств, выделяемых для поддержки малообеспеченных семей и развития предпринимательства. В ходе доследственных проверок, проведенных Департаментом при Генеральной прокуратуре, был выявлен «союз» помощников хокимов и лжепредпринимателей.

Zamin.uz представляет подробности финансовых правонарушений, выявленных в нескольких регионах страны.

Как «исчезли» кредиты?

Согласно материалам следствия, главную роль в преступных схемах играли помощники хокимов в махаллях и руководители частных предприятий (ООО). Они обналичивали и присваивали льготные средства, выделенные на имена граждан, с помощью поддельных документов.

В таблице ниже приведен анализ трех крупных случаев хищения:

Регион Причастные лица Сумма хищения Использованная схема Андижанская область, Алтынкульский район Руководители ООО «U.T.» и «Q.A.», помощник хокима махалли «Кайирма» 442,3 млн сумов Присвоение денег, выделенных на строительство теплиц, путем документального оформления фактически невыполненных работ. Сырдарьинская область, Мирзаабадский район Бывший помощник хокима махалли «Ташкент» и предприятия-поставщики 248 млн сумов Хищение льготных кредитных средств, выделенных восьми гражданам, через фирмы-поставщики. Город Андижан Руководитель ООО «L.A.» и бывший помощник хокима махалли «Фараби» 163 млн сумов Присвоение льготных кредитов, выделенных жителям махалли, путем мошенничества.

Верховенство закона: возбуждены уголовные дела

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия.

Усиливается контроль за целевым использованием каждого сума, выделяемого государством на социальную поддержку населения. Виновных лиц ожидает ответственность перед законом и крупные штрафы.