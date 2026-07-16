«Большая игра» в махаллях: помощники хокимов «прикарманили» льготные кредиты

·0·Общество
«Большая игра» в махаллях: помощники хокимов «прикарманили» льготные кредиты

В Узбекистане раскрыты очередные преступления, связанные с хищением льготных кредитных средств, выделяемых для поддержки малообеспеченных семей и развития предпринимательства. В ходе доследственных проверок, проведенных Департаментом при Генеральной прокуратуре, был выявлен «союз» помощников хокимов и лжепредпринимателей.

Zamin.uz представляет подробности финансовых правонарушений, выявленных в нескольких регионах страны.

Как «исчезли» кредиты?

Согласно материалам следствия, главную роль в преступных схемах играли помощники хокимов в махаллях и руководители частных предприятий (ООО). Они обналичивали и присваивали льготные средства, выделенные на имена граждан, с помощью поддельных документов.

В таблице ниже приведен анализ трех крупных случаев хищения:

Регион

Причастные лица

Сумма хищения

Использованная схема

Андижанская область, Алтынкульский район

Руководители ООО «U.T.» и «Q.A.», помощник хокима махалли «Кайирма»

442,3 млн сумов

Присвоение денег, выделенных на строительство теплиц, путем документального оформления фактически невыполненных работ.

Сырдарьинская область, Мирзаабадский район

Бывший помощник хокима махалли «Ташкент» и предприятия-поставщики

248 млн сумов

Хищение льготных кредитных средств, выделенных восьми гражданам, через фирмы-поставщики.

Город Андижан

Руководитель ООО «L.A.» и бывший помощник хокима махалли «Фараби»

163 млн сумов

Присвоение льготных кредитов, выделенных жителям махалли, путем мошенничества.

Верховенство закона: возбуждены уголовные дела

По всем выявленным фактам возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия.

Усиливается контроль за целевым использованием каждого сума, выделяемого государством на социальную поддержку населения. Виновных лиц ожидает ответственность перед законом и крупные штрафы.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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