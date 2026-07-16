«Зеленый коридор» для узбекистанцев в Беларуси: 5 тысячам рабочих пообещали жилье, школы и детские сады

Сотрудничество между Узбекистаном и Беларусью выходит на новый уровень. В центре внимания — системная организация трудовой миграции и укрепление межрегиональных связей двух стран.

Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов и президент Беларуси Александр Лукашенко встретились в Витебской области, где обсудили условия, создаваемые для узбекских специалистов, а также крупные проекты стоимостью более 100 миллионов долларов.

Zamin.уз представляет подробности этого исторического соглашения и условия, ожидающие узбекских рабочих.

Основа визита и договоренности на высшем уровне

Данная встреча и новые планы являются практическим воплощением договоренностей, достигнутых в ходе официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Беларусь, состоявшегося 8–9 июля текущего года.

На совещании, посвященном реализации договоренностей с Беларусью, Шавкат Мирзиёев дал конкретные поручения по системной и безопасной организации трудовой миграции. Для контроля и координации этой системы в ближайшее время в городе Витебске начнет работу представительство Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

«Мы будем работать по-братски»: какие условия создаются для мигрантов?

Президент Беларуси Александр Лукашенко особо подчеркнул, что для узбекских рабочих в стране будут созданы все необходимые условия.

«Это выгодно и нам. Таким образом будет развиваться Витебская область. Мы будем работать по-братски», — сказал белорусский лидер.

Основные льготы и гарантии для рабочих:

Обеспечение жильем: все узбекистанцы, работающие в Беларуси, будут обеспечены жильем.

Семейная социальная защита: дети рабочих получат возможность посещать школы и детские сады на абсолютно равных условиях с местными детьми.

В каких сферах будут работать? Специалисты будут привлекаться преимущественно в сельское хозяйство (включая переработку продукции), строительство, промышленность, сферу услуг, а также в качестве младшего медицинского персонала (медсестры).

Этапы отправки рабочих и регионы

Согласно договоренностям, в Витебскую и Могилевскую области Беларуси будет направлено в общей сложности 5 тысяч рабочих. В настоящее время первые 255 граждан из Андижанской области уже прибыли в Витебскую область и готовятся к началу работы.

Этапы Количество рабочих Сроки и порядок Принимающие регионы И этап (на конкурсной основе) 1 100 человек В ближайшее время (на 13 крупных предприятий) Витебская и другие области Общий план 5 000 человек Начиная с сентября, группами по 500 человек ежемесячно Витебская и Могилевская области

Проекты на 100 миллионов долларов и новый логистический центр

Речь идет не только об отправке рабочей силы, но и об активном привлечении экономических инвестиций между двумя странами. Стороны сформировали 30 новых совместных проектов общей стоимостью более 100 миллионов долларов.

Эти проекты охватывают животноводство, деревообработку, торговлю и логистику. В частности, будет создано новое крупное предприятие по совместной переработке сельскохозяйственной продукции.

Также до конца года на станции Орша планируется открытие интермодального логистического центра, который создаст базу для обслуживания экспортно-импортных грузов. Это послужит увеличению объема товарооборота между двумя странами в несколько раз.