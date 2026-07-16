Xiaomi прекратила поддержку более десяти популярных смартфонов

Китайский технологический гигант Xiaomi обновил свой официальный список поддержки (Энд оф Лифе — ЭОЛ). Согласно ему, компания прекратила выпуск обновлений программного обеспечения для 10 моделей, выпущенных под брендами Xiaomi, Redmi и Poco. Это означает, что данные устройства больше не будут получать не только новые функции, но и важные обновления системы безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, для смартфонов и планшетов, попавших в этот список, больше не будут выпускаться новые версии операционной системы HyperOS, пакеты исправлений ошибок и ежемесячные патчи безопасности. Это свидетельствует о том, что личные данные пользователей и безопасность устройств со временем могут стать более уязвимыми.

Какие модели вошли в список?

Среди устройств, срок поддержки которых подошел к концу, есть как флагманы, так и представители среднего сегмента. Следующие модели больше не будут обновляться:

Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12С Ultra;

планшеты Xiaomi Пад 6 и Xiaomi Пад 6 Pro;

Poco Кс5 5Г и Poco Кс5 Pro 5Г;

Redmi Ноте 12Т Pro, Redmi К60Э и Redmi 10 5Г.

Стоит отметить, что ограничения по некоторым моделям касаются определенных региональных версий. Например, прекращение обновлений для серии Xiaomi 12 пока относится к вариантам, предназначенным для рынков Китая, Индонезии и России, ситуация с глобальными версиями может немного отличаться. Однако, как правило, после региональных ограничений поддержка глобальных моделей также вскоре завершается.

Причины и последствия завершения срока поддержки

Большинству этих смартфонов уже три-четыре года с момента выхода на рынок. Например, модели Xiaomi 12 и 12 Pro были представлены в 2022 году. Хотя относительно новые устройства, такие как Poco Кс5 и Redmi Ноте 12Т Pro, поступили в продажу в 2023 году, их цикл программного обеспечения был признан завершенным.

Xiaomi внедряет свою обновленную и расширенную политику поддержки только с 2025 года. Поскольку вышеуказанные модели были выпущены до вступления в силу этих новых правил, они лишены гарантии долгосрочных обновлений. Это заставляет владельцев таких моделей, как Poco Кс5 Pro, которые широко популярны и на рынке Узбекистана, задуматься об обновлении своих устройств.

Прекращение обновлений программного обеспечения не означает, что устройство немедленно выйдет из строя. Смартфоны продолжат выполнять все свои функции, однако со временем совместимость с новыми приложениями может снизиться, а риск кибератак — возрасти. В таких случаях специалисты рекомендуют проявлять осторожность при работе с банковскими приложениями и личными данными.