Лионель Месси посвятил победу над Англией Диего Марадоне

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не смог сдержать эмоций после волевой победы над Англией в полуфинале Чемпионата мира-2026. В драматичном матче, прошедшем в Атланте, аргентинцы одержали победу со счетом 2:1 и завоевали путевку в финал турнира. После игры Месси посвятил этот успех памяти легендарного Диего Марадоны. Об этом сообщает портал Goal.com.

После завершения встречи Лионель Месси в интервью изданию ТйК Спортс подчеркнул, насколько важна эта победа для всей страны. Значимость игры была удвоена тем фактом, что соперником была Англия. Месси выразил уверенность, что дух Марадоны радуется этой победе.

«Бесспорно, Диего наблюдает за этим сверху с огромным удовольствием. Сегодня был особенный день для него. Я рад, что мы смогли подарить ему такую радость. Эта победа стала достойным подарком и для него», — отметил нападающий «Интер Майами».

Историческое соперничество и особая атмосфера

Противостояние между Аргентиной и Англией считается одним из самых напряженных в футбольном мире. Эта история берет свое начало с Чемпионата мира 1986 года, когда Марадона выбил англичан из турнира благодаря своей знаменитой «Руке Бога» и «Голу столетия». Как сообщает Goal.com, после матча Месси подарили копию футболки, в которой Марадона выступал в той самой игре 1986 года.

По словам Лионелья Месси, еще во время исполнения гимнов перед началом матча атмосфера на стадионе была особенной. Возгласы болельщиков и исторический груз игры возложили на футболистов дополнительную ответственность. Месси признался, что было трудно сдерживать эмоции, но команда смогла направить их в позитивное русло на поле.

Сборная Аргентины теперь попытается защитить свой титул в финальном матче, который состоится в воскресенье. Для Лионелья Месси это еще одна историческая возможность в карьере. Команда, сплотившись вокруг своего лидера, делает шаг к очередному чемпионству.

Эта победа оценивается не только как выход в финал, но и как продолжение традиций аргентинского футбола. В словах Месси отчетливо проявилось то, что наследие Марадоны до сих пор вдохновляет команду.