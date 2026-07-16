Московский ЦСКА, бывший клуб атакующего полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева, неожиданно оказался в центре крупного информационного скандала. Представитель Российской Премьер-лиги выступил с резким опровержением в адрес самого известного в мире трансферного инсайдера Фабрицио Романо, обвинив его в распространении ложных сведений.

Zamin.уз представляет подробности этого громкого заявления и ситуацию вокруг бывшего клуба Файзуллаева.

Какую новость распространил Романо?

Известный итальянский журналист Фабрицио Романо на своих страницах в социальных сетях написал, что ЦСКА предложил вингеру аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Эсекиэлю Себальосу рекордную зарплату в размере 5 миллионов евро в год. Инсайдер утверждал, что аргентинский футболист отклонил это финансово выгодное предложение, предпочтя переход в итальянский «Наполи».

Резкий ответ ЦСКА: «Хватит распространять чепуху!»

Пресс-служба московского клуба не оставила это сообщение Романо без внимания и через социальные сети обратилась к журналисту с открытым и весьма жестким заявлением:

Из заявления ЦСКА: «Фабрицио, хватит распространять чепуху. Ты уважаемый журналист. ЦСКА никогда не предлагал ни одному игроку чистую зарплату в 5 миллионов евро в год. Переговоры с «Бокой» завершились еще в феврале этого года, не было ни сделки, ни предложения личного контракта футболисту. Мы не ищем вингера в это трансферное окно. Перестань использовать имя нашего клуба для рекламы сделок и искусственного завышения требований!»

По мнению представителей московского клуба, агенты футболистов или заинтересованные стороны используют имя ЦСКА как инструмент для искусственного завышения стоимости своих игроков и создания хайпа.

Фактор Аббосбека Файзуллаева: золотой трансфер ЦСКА

На фоне этих событий для узбекских болельщиков клуб ЦСКА является довольно близким. Ведь лидер нашей национальной сборной Аббосбек Файзуллаев заявил о себе в европейском футболе именно благодаря этому клубу.

В 2023–2025 годах Файзуллаев достойно защищал цвета «армейцев», вместе с командой выиграв Кубок России и Суперкубок страны. Руководство ЦСКА получило огромную выгоду от трансфера узбекского таланта не только в спортивном, но и в финансовом плане.

Путь трансфера Файзуллаева через ЦСКА в Турцию:

Показатель / Процесс Подробности Срок выступлений за клуб 2023 – 2025 годы Завоеванные трофеи Кубок России и Суперкубок России Покупка у «Пахтакора» 500 000 евро Трансфер в «Истанбул Башакшехир» (лето 2025 года) 7,5 миллионов евро Исторический статус Самый дорогой трансфер в истории турецкого клуба!

В настоящее время наш 22-летний соотечественник успешно выступает в турецкой Суперлиге и продолжает повышать свою трансферную стоимость. А его бывший клуб решительно защищает свою репутацию на трансферном рынке от фальшивых инсайдов.