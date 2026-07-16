Ювентус начал переговоры по трансферу нападающего Тоттенхэма Ришарлисона

·27·Спорт
Ювентус начал переговоры по трансферу нападающего Тоттенхэма Ришарлисона

Туринский Ювентус проявляет серьезный интерес к кандидатуре форварда Тоттенхэма Ришарлисона с целью усиления линии атаки в летнее трансферное окно. Бразильский футболист рассматривается руководством туринского клуба как один из ключевых вариантов для решения проблем в нападении. Как сообщает издание Ла Gazzetta делло Sport, переговоры между двумя клубами по нескольким игрокам уже начались. Об этом сообщает Goal.com.

Основным катализатором этих трансферных действий называют теплые отношения между генеральным директором Ювентуса Джованни Карневали и главным тренером Тоттенхэма Роберто Де Дзерби. Специалисты, ранее работавшие вместе в клубе Сассуоло, поддерживают постоянный контакт. Несмотря на то, что первоначальные переговоры велись вокруг других футболистов, в последние дни вариант с Ришарлисоном вышел на первый план.

Действующий контракт Ришарлисона с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2027 года. Однако руководство лондонского клуба не намерено продлевать соглашение и поэтому готово продать футболиста до конца августа. По данным Goal.com, суммы в районе 20-25 миллионов евро может быть достаточно для перехода бразильского нападающего в туринский клуб.

Приоритетные планы в линии атаки

Хотя Ришарлисон находится в сфере интересов Ювентуса, на данный момент он считается «планом Б» для клуба. Главной целью туринцев остается нападающий Пари Сен-Жермен Рандаль Коло-Муани. Однако переговоры с парижским клубом проходят довольно сложно. В то время как Ювентус предлагает 40 миллионов евро, ПСЖ требует за своего футболиста не менее 50 миллионов евро.

Если трансфер Коло-Муани не состоится, Ювентус сосредоточит свое внимание на Ришарлисоне. Также в шорт-лист клуба вошли нападающий Атлетико Мадрид Александер Сёрлот и представитель Монако Фоларин Балогун. Способность Ришарлисона играть на любой позиции в атаке делает его привлекательным кандидатом для туринцев.

Вопрос вратарей также на повестке дня

В ходе переговоров стороны также обсудили вопрос вратаря Тоттенхэма Гульельмо Викарио. После прихода в лондонский клуб Мартина Дубравки Викарио может потерять место в основном составе. Ювентус же намерен вернуть итальянского голкипера в Серию А и видит в нем будущего первого номера команды.

В то же время Ювентус не отказался от варианта с чемпионом мира Эмилиано Мартинесом. Астон Вилла требует за своего вратаря 12 миллионов евро, в то время как туринский клуб пока предлагает 6,5 миллионов евро. Сообщается, что сам аргентинский голкипер также не против продолжить карьеру в Италии.

ЮвентусТоттенхэмРишарлисонТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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