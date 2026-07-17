MLS вступает в новую эру: переедут ли Кристиан Пулишич и Антуан Гризманн в США?
В североамериканском футболе начинается новая эра. После завершения чемпионата мира 2026 года, прошедшего в США, Канаде и Мексике, руководство Маджор Леагуе Соккер (MLS) объявило о грандиозных планах по выводу лиги в число ведущих чемпионатов мира. На мероприятии «Те Некст Чаптер», в котором приняли участие комиссар Дон Гарбер и известные футболисты, основной темой стали будущая стратегия лиги и трансферы звездных игроков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
В своей речи Дон Гарбер подчеркнул, что упущенная возможность принять чемпионат мира 2022 года в конечном итоге пошла на пользу в долгосрочной перспективе. По его словам, за прошедшее время MLS удалось улучшить инфраструктуру, создать новые клубы и развить женский футбол. Как сообщает издание Goal.com, теперь руководство лиги фокусируется не только на поиске молодых талантов, но и на привлечении мировых звезд, выступающих в Европе.
Взгляд звезд: Кристиан Пулишич и Антуан ГризманнОдной из самых громких новостей мероприятия стал интерес к нападающему «Милана» Кристиану Пулишичу. Представители клуба «Нью-Йорк Сити» официально подтвердили заинтересованность в подписании капитана сборной США. Хотя Кристиан Пулишич продолжает карьеру в Европе, ожидается, что его желание вернуться на родину еще больше повысит конкурентоспособность лиги.
Также не скрывает своего желания перейти в MLS легенда «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн. Французский нападающий проявил интерес к проекту «Орландо Сити» и отметил, что его привлекают жизнь и спортивная атмосфера в США. Подобные трансферы, несомненно, выведут престиж MLS на новый уровень после прихода Лионеля Месси.
Инфраструктура и планы на будущееРуководство MLS эффективно использовало семинедельный перерыв после чемпионата мира, чтобы пересмотреть коммерческий и спортивный потенциал лиги. В будущем планируется сделать упор на следующие направления:
- Совершенствование системы подготовки молодых местных талантов для топ-клубов Европы;
- Расширение технологических возможностей стадионов и повышение комфорта для болельщиков;
- Расширение глобальной аудитории лиги за счет прав на трансляции;
- Продолжение привлечения опытных звезд из топ-5 лиг Европы.
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