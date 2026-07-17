MLS вступает в новую эру: переедут ли Кристиан Пулишич и Антуан Гризманн в США?

В североамериканском футболе начинается новая эра. После завершения чемпионата мира 2026 года, прошедшего в США, Канаде и Мексике, руководство Маджор Леагуе Соккер (MLS) объявило о грандиозных планах по выводу лиги в число ведущих чемпионатов мира. На мероприятии «Те Некст Чаптер», в котором приняли участие комиссар Дон Гарбер и известные футболисты, основной темой стали будущая стратегия лиги и трансферы звездных игроков. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В своей речи Дон Гарбер подчеркнул, что упущенная возможность принять чемпионат мира 2022 года в конечном итоге пошла на пользу в долгосрочной перспективе. По его словам, за прошедшее время MLS удалось улучшить инфраструктуру, создать новые клубы и развить женский футбол. Как сообщает издание Goal.com, теперь руководство лиги фокусируется не только на поиске молодых талантов, но и на привлечении мировых звезд, выступающих в Европе.

Взгляд звезд: Кристиан Пулишич и Антуан Гризманн

Одной из самых громких новостей мероприятия стал интерес к нападающему «Милана» Кристиану Пулишичу. Представители клуба «Нью-Йорк Сити» официально подтвердили заинтересованность в подписании капитана сборной США. Хотя Кристиан Пулишич продолжает карьеру в Европе, ожидается, что его желание вернуться на родину еще больше повысит конкурентоспособность лиги.

Также не скрывает своего желания перейти в MLS легенда «Атлетико Мадрид» Антуан Гризманн. Французский нападающий проявил интерес к проекту «Орландо Сити» и отметил, что его привлекают жизнь и спортивная атмосфера в США. Подобные трансферы, несомненно, выведут престиж MLS на новый уровень после прихода Лионеля Месси.

Инфраструктура и планы на будущее

Руководство MLS эффективно использовало семинедельный перерыв после чемпионата мира, чтобы пересмотреть коммерческий и спортивный потенциал лиги. В будущем планируется сделать упор на следующие направления:

Совершенствование системы подготовки молодых местных талантов для топ-клубов Европы;

Расширение технологических возможностей стадионов и повышение комфорта для болельщиков;

Расширение глобальной аудитории лиги за счет прав на трансляции;

Продолжение привлечения опытных звезд из топ-5 лиг Европы.

Дон Гарбер отметил, что неудачи послужили стимулом для того, чтобы лига стала сильнее. Энергия, сформировавшаяся после мундиаля 2026 года, теперь будет направлена на то, чтобы сделать внутренний чемпионат одним из самых просматриваемых в мире. По мнению футбольных экспертов, футбольный рынок США приближается к пику своего роста, и возвращение в лигу национальных героев, таких как Кристиан Пулишич, будет иметь решающее значение.