«Коканд-1912» усилил оборону: объявлен новый трансфер

·31·Спорт
«Коканд-1912» усилил оборону: объявлен новый трансфер

«Коканд-1912» в летнее трансферное окно пополнил свой состав еще одним опытным футболистом. Защитник Иброхим Юлдошев, проведший первую часть сезона в составе «Андижана», теперь будет защищать честь «шункаров».

Клуб официально подтвердил трансфер

Пресс-служба кокандского клуба сообщила о достижении договоренности с 27-летним футболистом.

«Очередной целью «шункаров», ведущих селекционную работу, стал талантливый защитник Иброхим Юлдошев», — говорится в сообщении клуба.

Срок контракта и финансовые детали сделки пока не разглашаются.

Начинал сезон в «Андижане»

Иброхим Юлдошев провел первую часть сезона 2026 года в составе «Андижана». Во время летнего перерыва клуб из Ферганской долины расстался с рядом футболистов, в том числе и с Юлдошевым.

Игровой опыт защитника и его знание атмосферы Суперлиги могут пригодиться «Коканду-1912» во второй части сезона.

Выступал за семь клубов

Юлдошев, родившийся 5 июня 1999 года в Ташкенте, за свою карьеру успел поиграть в ряде узбекских клубов.

В разные годы он защищал честь следующих команд:

  • «Пахтакор»;

  • «Металлург»;

  • «Сурхан»;

  • «Динамо»;

  • «Навбахор»;

  • «Локомотив»;

  • «Андижан».

Также футболист привлекался в молодежные сборные Узбекистана У-19, У-21 и У-23.

Какие задачи ждут его в новой команде?

Ожидается, что приход Юлдошева усилит конкуренцию в линии обороны «Коканда-1912». Благодаря опыту, накопленному в нескольких клубах, он может помочь команде добиться стабильности в защите.

Пресс-служба клуба поприветствовала футболиста в семье «Коканд-1912» и пожелала ему успехов в новой команде.

Как вы считаете, сможет ли Иброхим Юлдошев стать основным защитником «Коканда-1912»?

Коканд-1912Иброхим ЮлдошевАндижанТашкентУзбекистан
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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