Alfa Romeo представила суперкар 33 Страдале стоимостью 2 миллиона фунтов: мастер-класс с двигателем В6

Легендарный итальянский бренд Alfa Romeo представил один из своих самых эксклюзивных проектов — суперкар 33 Страдале. Эта модель стоимостью около 2 миллионов фунтов стерлингов стала не только одним из самых дорогих автомобилей в истории компании, но и ярким примером сочетания инженерии и дизайна. Выпускаемый ограниченным тиражом, этот автомобиль объединяет славные традиции прошлого бренда с современными технологиями. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Согласно имеющимся данным, проект 33 Страдале был реализован уникальным образом. Еще до того, как автомобиль достиг стадии проектирования и был официально одобрен руководством Stellantis, все 33 экземпляра уже нашли своих владельцев. Этот факт свидетельствует о высоком уровне доверия к бренду Alfa Romeo и огромном интересе коллекционеров к данной модели.

Комитет Боттега и сотрудничество с клиентами

В рамках проекта Alfa Romeo создала специальный комитет под названием «Боттега». Основной задачей этой группы был контроль процесса производства автомобилей ограниченной серии и прямое общение с клиентами. Глава Боттега Камилла Ростаньо сравнила проект со стартапом, отметив его оперативность и гибкость. Клиенты даже имели возможность вносить свои предложения в процессе проектирования.

Техническая часть автомобиля также заслуживает внимания. Главным инженером проекта стал Жан-Филипп Делер, ранее работавший инженером команды Китроен в ВРК (Чемпионат мира по ралли). Вхождение в состав концерна Stellantis позволило команде Alfa Romeo использовать лучшую техническую базу, однако инженерам удалось переработать каждую деталь с истинно итальянским духом.

Эксклюзивность и технические возможности

Модель 33 Страдале оснащена двигателем В6, который поражает своей мощностью и динамикой. Каждый экземпляр автомобиля индивидуализируется по желанию владельца. Уровень персонализации настолько высок, что учитывается любое технически возможное пожелание клиента. Это превращает каждый автомобиль в уникальное и неповторимое произведение искусства.

Хотя модели Alfa Romeo редко встречаются на автомобильном рынке Узбекистана, такие суперкары определяют тенденции мировой автоиндустрии. Модели, подобные 33 Страдале, способствуют укреплению престижа бренда и сохранению его спортивного наследия. Церемония передачи первого автомобиля владельцу запланирована на 17 декабря 2024 года.

Подводя итог, можно сказать, что Alfa Romeo 33 Страдале — это не просто транспортное средство, а символический проект, указывающий на будущее направление бренда. Он демонстрирует широкий охват компании: от сегмента массовых кроссоверов до суперкаров самого высокого уровня.