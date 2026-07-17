Юревич назвал два качества, превратившие Абдукодира Ҳусанова в звезду...

·68·Спорт
Юревич назвал два качества, превратившие Абдукодира Ҳусанова в звезду...

Белорусский специалист Анатолий Юревич заявил, что за выходом Абдукодира Ҳусанова на уровень «Манчестер Сити» стоят не только скорость и физическая сила. По его мнению, есть два важнейших качества, которые выделяют узбекского защитника среди сверстников.

Две главные силы Ҳусанова

В интервью изданию sport5.бй Юревич отметил, что знает Ҳусанова с 16 лет. Специалист подчеркнул, что скорость и атлетизм игрока бросаются в глаза, однако факторы, выведшие его на высокий уровень, иные.

«У Абдукодира на очень высоком уровне развиты два качества: первое — внутренний стержень, то есть характер. Второе — его фантастическая способность к обучению», — сказал Юревич.

По мнению тренера, имеющийся талант игрока важнее того, в каком чемпионате он выступает. Но одних природных данных недостаточно — для их развития необходимы сильный характер и способность усваивать новые знания.

Чего не хватает белорусским футболистам?

Юревич не стал отрицать, что в белорусском футболе тоже есть талантливая молодежь. Однако он отметил, что большинству из них мешают выйти на высокий международный уровень отношение к труду и мотивация.

Он подчеркнул, что некоторые футболисты:

  • не умеют правильно тренироваться;

  • не ставят четких конечных целей;

  • не прикладывают достаточно усилий для достижения успеха;

  • подходят к рабочему процессу не профессионально, а любительски.

Ҳусанов же, понимая задачи, поставленные тренером, старался выполнять их в полном объеме. Юревич сказал, что именно такое отношение сыграло решающую роль в его быстром развитии.

«Когда тренер и футболист гармонируют, появляется результат»

Специалист отметил, что у каждого футболиста есть предел возможностей, а задача тренера — выжать из него максимальный результат.

По словам Юревича, тренер должен предложить футболисту четкий план работы и путь развития. Футболист же обязан выполнять эти задачи осознанно, полностью и с дисциплиной.

«Когда эти две вещи гармонируют, появляется настоящий футболист», — сказал он.

На примере Ҳусанова требования тренера и отношение футболиста к работе сошлись в одной точке. В результате молодой защитник, практически неизвестный в Беларуси, за несколько лет дошел до одного из сильнейших клубов мира.

Путь в большой футбол начался из Минска

Абдуқодир Ҳусанов воспитывался в академии «Бунёдкора», но не провел ни одного официального матча за основной состав клуба. В 2022 году он перешел в белорусский клуб «Энергетик-БГУ» и под руководством Юревича развивался почти три года.

Именно в Минске его скорость, решительность в единоборствах и действия в обороне привлекли внимание европейских клубов. Сам Ҳусанов впоследствии также отмечал, что прошел в Беларуси очень хорошую футбольную школу.

Летом 2023 года он перешел во французский клуб «Ланс». Французский клуб особо отметил скорость, физическую силу и уверенные действия Ҳусанова в единоборствах.

Исторический трансфер за 40 миллионов евро

В январе 2025 года «Манчестер Сити» подписал с Ҳусановым контракт до лета 2029 года. Он стал первым узбекским футболистом, перешедшим в клуб Английской Премьер-лиги.

Хотя стоимость трансфера официально не разглашалась, Reuters сообщил, что сумма сделки составила около 40 миллионов евро. Это стало рекордным трансфером в истории узбекского футбола.

Текущая рыночная стоимость Ҳусанова на портале Трансфермаркт указана в 50 миллионов евро. В своем первом полноценном сезоне в «Манчестер Сити» он принял участие в 47 матчах во всех турнирах.

Главный урок успеха Ҳусанова

Путь Абдукодира Ҳусанова показывает, что одного таланта для большого футбола недостаточно. Если скорость и физическая сила раскрыли его потенциал, то характер, способность к обучению и серьезное отношение к тренировкам превратили этот потенциал в результат.

По словам Юревича, именно это и отличает Ҳусанова от других: он не ограничивался тем, что слышал требования тренера, он осознавал их и полностью воплощал на практике.

Как вы думаете, сможет ли Абдуқодир Ҳусанов в будущем стать сильнейшим защитником мира?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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