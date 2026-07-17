Гвардиола назвал ключ к финалу: что нужно Испании?

В преддверии финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией Хосеп Гвардиола перечислил факторы, которые могут определить исход решающего матча. По мнению специалиста, для победы Испании три лидера команды должны продемонстрировать свой максимум.

Гвардиола не стал выбирать фаворита финала

Специалист, работавший в «Манчестер Сити», «Баварии» и «Барселоне», заявил, что на чемпионате мира он поддерживает те команды, за которые выступают уважаемые им футболисты.

«Кто бы ни победил, я буду рад. Если выиграет Аргентина, там есть игроки, с которыми я работал, и я буду рад за них», — сказал Гвардиола.

Он подчеркнул, что в составах Франции и Португалии также есть футболисты, чью игру он ценит. По данным издания АС, на мундиале Гвардиола следил не столько за конкретными сборными, сколько за успехами близких ему игроков.

Названа решающая тройка для Испании

Гвардиола высоко оценил шансы Испании в финале. Однако, по его мнению, для того чтобы команда могла контролировать игру против Аргентины, действия трех футболистов будут иметь решающее значение.

«Если Родри сможет полностью контролировать игру в центре вместе с Педри, а Ламин Ямаль покажет свою лучшую игру, Испания может стать командой, которая решит исход матча», — сказал он.

Задача Родри и Педри будет заключаться в контроле мяча, ограничении быстрых атак Аргентины и установлении привычного для Испании темпа игры. Ямаль же своими индивидуальными действиями на фланге может создать главную угрозу для обороны соперника.

Определит ли борьба в центре исход финала?

Испания любит оказывать давление на соперника через контроль мяча и короткие передачи. Аргентина же считается командой, которая умеет быстро пользоваться ошибками соперника и резко переходить из обороны в атаку.

Поэтому, если Родри и Педри захватят преимущество в центре, нападающие Аргентины могут остаться без мяча. Напротив, если Лионелью Месси и его партнерам по команде предоставить свободные зоны, ситуация для Испании станет критической.

В анализе, опубликованном ФИФА перед финалом, центральная борьба с участием Родри также указана как одно из решающих противостояний.

От Ямаля требуется лучшая игра

Неслучайно Гвардиола отдельно упомянул Ламина Ямаля. Скорость молодого вингера, его действия в ситуациях один на один и неожиданные решения могут создать серьезные проблемы для обороны Аргентины.

Однако перед финалом Ямаль тренировался отдельно от общей группы. Федерация футбола Испании заявила, что это мера предосторожности, связанная с управлением нагрузками, и участие игрока в финале не находится под угрозой.

Решающий матч 19 июля

Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля на арене Нью-Йорк Нев Джерсей Стадиум в Ист-Ратерфорде, США.

Аргентина, как действующий чемпион, попытается завоевать кубок второй раз подряд. Испания же с новым поколением стремится к очередному чемпионству мира в своей истории.

Гвардиола не дал гарантий победы Испании. Но он четко указал главную формулу финала: Родри и Педри должны завладеть центром, а Ламин Ямаль — показать свою самую сильную игру.

Как вы считаете, сможет ли тройка, о которой говорил Гвардиола, решить исход финала против Аргентины?