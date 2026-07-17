Касильяс бросил резкий вызов Аргентине перед финалом

·64·Спорт
Касильяс бросил резкий вызов Аргентине перед финалом

По мере приближения финала ЧМ–2026 соперничество между Испанией и Аргентиной накаляется. Легендарный вратарь сборной Испании Икер Касильяс перед решающим матчем выступил с уверенным обращением к действующим чемпионам.

«Четвертой звезды не будет»

Согласно сообщениям в открытых источниках, Касильяс подчеркнул, что они не позволят Аргентине стать четырехкратными чемпионами мира.

«Аргентина, у вас не будет четвертой звезды! Мы идем за второй! Вперед, Испания!» — говорится в посте, приписываемом бывшему голкиперу.

Эти слова отразили настроение испанских болельщиков и их веру в команду перед финалом.

Испания близка ко второму чемпионству

Испания вышла в финал чемпионата мира во второй раз в своей истории. Свой первый и пока единственный титул команда завоевала в 2010 году в Южной Африке.

На том турнире ворота Испании защищал именно Касильяс, который в качестве капитана команды поднял Кубок мира над головой. Теперь, спустя 16 лет, он ждет от нового поколения повторения того исторического успеха.

Аргентина борется за четвертую звезду

Аргентина становилась чемпионом мира в 1978, 1986 и 2022 годах. Если команда под руководством Лионелья Месси победит Испанию, она завоюет Кубок мира второй раз подряд и четвертый раз в своей истории.

Аргентина также может стать первой сборной после Бразилии 1962 года, которой удалось защитить чемпионский титул на двух мундиалях подряд. Испания же постарается завоевать вторую звезду после 2010 года.

В финале столкнутся два поколения и два стиля

В решающем матче результативная Аргентина во главе с Лионельем Месси выйдет на поле против Испании, ведомой Ламином Ямалем и Родри.

Если Аргентина является самой забивной командой турнира, то Испания выделяется своей надежной обороной. Поэтому ожидается, что финал станет столкновением двух разных футбольных стилей, основанных на атакующей игре и контроле мяча.

На все вопросы ответит поле

Финал ЧМ–2026 между Испанией и Аргентиной состоится 19 июля в городе Ист-Ратерфорд, США.

Касильяс уверенно заявил, что Аргентине не видать четвертой звезды. Но сбудется ли этот смелый прогноз или Месси снова сотворит историю — решающий ответ даст финал.

Как вы думаете, завоюет ли Испания вторую звезду или Аргентина станет чемпионом в четвертый раз?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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