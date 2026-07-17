Запуск ракеты Starship компании SpaceX отложен: Илон Маск назвал причину

Очередной испытательный полет ракеты Starship, одного из крупнейших проектов по освоению космоса, был остановлен из-за непредвиденной технической неисправности. Компания SpaceX была вынуждена отменить 13-й испытательный полет, который должен был состояться с полигона в Техасе, в последние секунды перед стартом. Эта ситуация рассматривается как очередное серьезное испытание в процессе совершенствования системы доставки грузов в космос. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По словам главы компании Илона Маска, решение об отмене полета было принято автоматической системой. Процесс обратного отсчета был остановлен из-за того, что четыре двигателя Raptor не запустились в установленное время. Данная неисправность вызвала немедленную реакцию системы в целях обеспечения безопасности полета и сохранения дорогостоящего оборудования.

Технические неисправности и состояние двигателей

После неудачной попытки специалисты выявили двигатели, которые не запустились: это агрегаты с номерами Р137, Р78, Р113 и Р131. Примечательно, что двигатель Р78 ранее использовался в системе Booster 19, но был снят после первого испытания. Согласно данным иксбт.ком, причины, по которым эти двигатели не воспламенились, в настоящее время тщательно изучаются инженерами.

После остановки полета специалисты немедленно приступили к сливу топлива из ракеты. Этот процесс является обязательной частью протоколов безопасности и служит для предотвращения риска взрыва. По словам Илона Маска, перед следующей попыткой два двигателя Raptor на корабле Starship будут полностью заменены на новые.

Когда состоится следующая попытка?

Команда SpaceX начала оперативные работы по устранению неисправностей. Если все системы успешно пройдут повторную проверку, а процесс замены двигателей пойдет по плану, новый полет может состояться через несколько дней. Компания стремится довести проект Starship до совершенства, анализируя ошибки каждого испытания.

Проект Starship имеет стратегическое значение не только для SpaceX, но и для планов всего человечества по полету на Марс и освоению Луны. По этой причине каждый испытательный полет внимательно отслеживается мировым сообществом и энтузиастами технологий. В настоящее время на космодроме в Техасе продолжаются подготовительные работы.