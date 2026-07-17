Genesis бросает вызов Range Rover и Rolls-Royce в мире роскоши с новой моделью ГВ90

Южнокорейский бренд Genesis готовится к презентации своего нового флагмана — кроссовера ГВ90. Ожидается, что этот автомобиль станет не только самой крупной моделью бренда, но и технологической вершиной роскоши всей группы Hyundai. Новая модель призвана конкурировать с такими престижными соперниками, как Range Rover, и выделяется своими нестандартными решениями. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

В интервью изданию Autocar глава Genesis Эуропе Петер Кроншнабль отметил, что ГВ90 станет ключевым инструментом, демонстрирующим возможности бренда в премиальном сегменте. По имеющимся данным, одной из уникальных особенностей автомобиля станут распашные двери «коач дурс», встречающиеся в моделях Rolls-Royce. Такое решение делает посадку и высадку пассажиров максимально комфортной и роскошной.

Технологические инновации и интерьер

ГВ90 не ограничивается только внешним видом. В салоне автомобиля для пассажиров будет установлен специальный «театральный экран» (театре скрин). Этот огромный монитор станет центром развлекательной системы, позволяя смотреть кино в высоком качестве во время долгих поездок. Кроме того, зарегистрированные в США патенты указывают на разработку системы двойных петель для дверей, что выводит жесткость кузова и шумоизоляцию на новый уровень.

Хотя кроссовер построен на той же платформе, что и модели Kia EV9 и Hyundai Ioniq 9, по своим габаритам он будет значительно крупнее. Внешний дизайн автомобиля основан на ранее представленном концепт-каре Неолун. Огромный объем кузова обеспечивает беспрецедентный простор в салоне, что является важным фактором для таких рынков, как Узбекистан, где ценят большие и престижные внедорожники.

Мощность и возможности

Технически ГВ90 будет полностью электрифицирован. Предполагается, что он будет оснащен аккумулятором емкостью 110 кВт⋅ч и сможет преодолевать более 560 километров на одном заряде. Двухмоторная система гарантирует мощность свыше 500 лошадиных сил и полный привод (фур-вхил дриве).

Как сообщают корейские СМИ, Genesis может предложить два варианта этой модели:

Шестиместная стандартная версия (с тремя рядами сидений);

Четырехместная ультра-люксовая версия (с двумя просторными креслами в заднем ряду, деревянным полом и отделкой из дорогой кожи).

Ожидается, что новый ГВ90 официально дебютирует через несколько недель. В то же время бренд работает над своей первой спортивной моделью — ГВ60 Magma. С помощью этих двух моделей Genesis готовит достойные предложения как для любителей роскоши, так и для ценителей высокой скорости.