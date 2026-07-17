Трамп лично вручит кубок чемпиону в финале ЧМ-2026

Финал ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией пройдет с участием высокопоставленного гостя. Президент США Дональд Трамп будет наблюдать за решающим матчем со стадиона и примет участие в церемонии вручения Кубка мира команде-победителю.

Белый дом подтвердил участие Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Дональд Трамп посетит финал чемпионата мира, который состоится 19 июля.

«Президент с нетерпением ждет возможности посетить финальный матч», — сказала Ливитт на пресс-конференции. Она не уточнила, какую команду Трамп будет поддерживать в финале.

Перед финалом Трамп также примет участие в приеме ФИФА, который будет организован в здании Трамп Товер в Нью-Йорке.

Кубок вручит Трамп

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявлял, что президент США примет участие во вручении Кубка мира команде-чемпиону.

Таким образом, ожидается, что на церемонии награждения после финала Трамп и глава ФИФА выйдут на поле вместе.

Финал пройдет не в Нью-Йорке, а в Нью-Джерси

Решающая встреча между Аргентиной и Испанией состоится на стадионе «Метлайф», который в календаре ФИФА указан под названием Нью-Йорк Нев Джерсей Стадиум.

Арена расположена не в самом Нью-Йорке, а в городе Ист-Ратерфорд в соседнем штате Нью-Джерси. Финал начнется 19 июля в 19:00 по местному времени.

Трамп уже вручал кубок на этом стадионе

Президент США также посещал финал клубного чемпионата мира, который проходил на этом же стадионе в 2025 году.

В том матче «Челси» обыграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0. Трамп принял участие в церемонии награждения и вместе с президентом ФИФА вручил призы победителям.

Кубок будет вручен Месси или Родри

Аргентина как действующий чемпион поборется за четвертый в своей истории Кубок мира. Испания же имеет шанс стать чемпионом мира во второй раз после 2010 года.

После завершения финала Дональд Трамп вручит кубок Лионелью Месси или капитану сборной Испании Родри.

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