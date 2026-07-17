Месси рассказал, почему финал против Испании будет тяжелым

Сборная Аргентины находится в шаге от защиты титула чемпионов мира. Перед решающим матчем против Испании Лионель Месси подчеркнул, что давление и напряжение в финале кардинально отличаются от обычных встреч.

«Финал — это особенная игра»

Капитан сборной Аргентины ожидает, что в решающем матче обе команды будут действовать под огромным давлением.

«Финал чемпионата мира — это особенная игра. Поэтому я думаю, что она пройдет очень напряженно и будет очень тяжелой», — приводит слова Месси издание ТйК Спортс.

В этой встрече одна ошибка, одна точная передача или неожиданное решение могут предрешить судьбу кубка. Именно поэтому капитан аргентинцев дал понять, что в финале от футболистов потребуется не только мастерство, но и высокая психологическая устойчивость.

Аргентина защищает чемпионский титул

Команда Лионелья Скалони вышла в финал в качестве действующего чемпиона мира. В решающем матче мундиаля 2022 года Аргентина сыграла вничью с Францией (3:3 в основное и дополнительное время) и победила в серии пенальти со счетом 4:2.

Теперь у аргентинцев есть шанс выиграть Кубок мира второй раз подряд. Однако им противостоит сборная Испании, которая выделяется контролем мяча и командной игрой.

Еще один исторический шанс для Месси

Месси выходит в еще один финал мундиаля в составе сборной Аргентины. Его опыт, видение поля и умение принимать верные решения в решающие моменты станут одним из главных козырей команды в матче против Испании.

В то же время в финале прошлые результаты и статусы отходят на второй план. Как отметил Месси, напряжение в решающем матче может повлиять на действия каждого футболиста.

Чемпион определится 19 июля

Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля на арене Нью-Йорк Нев Джерсей Стадиум в США. Турнир начался 11 июня и завершится именно этой встречей.

Аргентина стремится сохранить статус действующего чемпиона, а Испания — во второй раз в своей истории завоевать Кубок мира. Месси ожидает, что финал будет напряженным, но какая команда лучше справится с давлением, станет известно только на поле.

Как вы думаете, возьмет ли верх опыт Месси или командная игра Испании?