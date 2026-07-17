Эра лояльности на авторынке уходит: конкуренция между брендами обостряется

·26·Авто
Эра лояльности на авторынке уходит: конкуренция между брендами обостряется

В мировой автомобильной промышленности концепция «клиента на всю жизнь», действовавшая долгие годы, теряет свою значимость. Если раньше водители десятилетиями оставались верны привычному бренду, то сегодня десятки новых производителей и технологические изменения полностью меняют привычки потребителей. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Согласно золотому правилу бизнеса, удержание существующего клиента обходится гораздо дешевле, чем привлечение нового. Однако, по аналитическим данным издания Autocar, в настоящее время около 80 автопроизводителей по всему миру ведут ожесточенную борьбу за внимание покупателей. Это сделало прежнюю лояльность к бренду второстепенным вопросом.

Новые бренды и возможности выбора

В недавнем прошлом водители приобретали автомобили только одного бренда на протяжении всей жизни. Например, в 2022 году новость о том, что 84-летний Дэвид Франклин приобрел свой 55-й автомобиль Fiat, вызвала удивление у многих. Но сегодня встретить такие примеры лояльности становится все труднее.

Одной из главных причин этого является избыток выбора на рынке. Особенно китайские производители электромобилей, такие как BYD, Geely и многие другие, переманивают постоянных клиентов таких традиционных гигантов, как Volkswagen, Toyota или Ford. Современный дизайн, передовое программное обеспечение и конкурентоспособные цены, предлагаемые новыми брендами, заставляют покупателей менять свои привычки.

Изменения на рынке Узбекистана

Эта тенденция отчетливо видна и на автомобильном рынке Узбекистана. Если раньше местные покупатели были в основном лояльны к моделям Chevrolet, то в последние годы приход таких брендов, как BYD, Chery и Kia, коренным образом изменил конкурентную среду. Потребители теперь обращают внимание не только на название бренда, но и на технологическое оснащение автомобиля и качество сервисного обслуживания.

Эксперты отмечают, что потеря лояльности к бренду побуждает производителей к еще большим исследованиям. Теперь такие компании, как Tesla, пытаются удержать клиента не только с помощью транспортного средства, но и через уникальную экосистему и программные обновления. Однако по мере расширения возможностей выбора вероятность того, что покупатели будут долго оставаться верны одному бренду, будет снижаться.

Подводя итог, можно сказать, что в автомобильной индустрии «эру лояльности» сменила «эра лучшего предложения». Производители и дилеры больше не могут гарантировать, что клиент останется постоянным. В нынешних условиях, когда каждая новая модель и технология могут изменить баланс сил на рынке, выживут только самые гибкие бренды.

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Sardor Ergashev
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