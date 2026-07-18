Родри назвал Месси величайшим, но подчеркнул один важный нюанс

Полузащитник сборной Испании Родри дал высокую оценку Лионелью Месси перед финалом чемпионата мира 2026 года. Хотя он назвал капитана сборной Аргентины величайшим игроком в истории футбола, он подчеркнул, что угроза в финале исходит не только от одного футболиста.

В решающем матче между Испанией и Аргентиной командная игра может оказаться важнее индивидуального мастерства.

«Нет необходимости объяснять, кто он такой»

На предматчевой пресс-конференции Родри спросили о лидере сборной Аргентины.

«Думаю, нет необходимости отдельно объяснять, кто он такой. Лионель — величайший футболист в истории», — сказал испанский полузащитник.

Родри особо отметил не только мастерство Месси на поле, но и его роль лидера в команде.

Аргентина — это не только Месси

Испанский футболист заявил, что было бы ошибкой концентрировать всё внимание перед финалом только на Месси.

«Он стал настоящим лидером команды, но Аргентина состоит не только из Месси», — добавил Родри.

В составе Аргентины есть и другие высококлассные игроки, способные повлиять на результат в решающие моменты. По этой причине ожидается, что Испания будет действовать против соперника на основе командного плана.

Командная игра станет решающей в финале

По мнению Родри, оба финалиста демонстрируют свои лучшие качества, когда футболисты действуют как единый механизм.

«Думаю, и Испания, и Аргентина показывают свою лучшую игру именно как команда», — сказал он.

Это заявление означает, что финал станет не просто противостоянием Месси и испанских звезд, а большой тактической битвой между двумя разными футбольными школами.

Судьба Кубка мира решится в одном матче

Испания и Аргентина встретятся в финале чемпионата мира 2026 года в ночь с 19 на 20 июля.

Ранее Родри говорил, что приехал на этот турнир не просто для участия, а с целью завоевать чемпионский титул. Теперь, чтобы осуществить свою мечту, ему нужно преодолеть барьер в лице сборной Аргентины, ведомой футболистом, которого он назвал величайшим в истории.