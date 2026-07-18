Обещание работы в Корее: двое граждан лишились 15 тысяч долларов
В Ташкентской области пресечены преступные действия лица, которое пообещало двум гражданам отправить их на работу в Республику Корея, завладев при этом 15 тысячами долларов США. В ходе проверки часть средств была возвращена потерпевшим.
По данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время ведутся следственные действия.
Гражданам обещали работу в Корее
В ходе доследственной проверки, проведенной отделом Департамента при Генеральной прокуратуре по городу Нурафшан, были выявлены признаки мошенничества, связанного с трудоустройством за рубежом.
Сообщается, что ранее судимый гражданин М.А. пообещал двум гражданам трудоустроить их в Республике Корея.
Войдя в доверие к гражданам, он, как утверждается, получил от них в общей сложности 15 тысяч долларов США.
Часть средств была возвращена
В процессе доследственной проверки за счет полученных средств потерпевшим были возвращены:
100 долларов США;
22,8 миллиона сумов.
Процесс возврата средств был оформлен в процессуальном порядке.
Возбуждено уголовное дело
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление судьбы оставшейся части денег, причастности к инциденту других лиц и всех деталей данных обещаний по трудоустройству.
Гражданам рекомендуется по вопросам трудоустройства за рубежом обращаться только в организации, имеющие официальные полномочия, и не передавать крупные суммы денег неофициальным посредникам. Виновность лица определяется только вступившим в законную силу приговором суда.
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