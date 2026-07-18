Суперкомпьютер Колоссус Илона Маска может поступить на службу в Министерство обороны США

Компания SpaceX, принадлежащая самому богатому человеку в мире Илону Маску, ведет переговоры с Министерством обороны США (Пентагоном) о крупной сделке в области искусственного интеллекта и технологий облачных вычислений. Согласно сообщению агентства Reuters, в рамках этого сотрудничества военное ведомство планирует использовать возможности огромных центров обработки данных SpaceX, в частности, Колоссус, который считается самым мощным суперкомпьютером в мире. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эта потенциальная сделка оценивается в несколько миллиардов долларов и выведет существующие отношения SpaceX с Пентагоном на новый уровень. В настоящее время компания Маска является одним из ключевых партнеров американских военных, обеспечивая запуск ракет, спутниковую связь и системы обнаружения ракетных угроз.

Интеграция военной разведки и искусственного интеллекта

Министерство обороны США ищет дополнительные вычислительные мощности для поддержки искусственного интеллекта для своих разведывательных агентств и военных приложений. SpaceX планирует конкурировать на этом рынке с такими гигантами, как КореВеаве, и предлагать более дешевые, но эффективные облачные сервисы для обучения AI. Этот шаг может вызвать серьезные изменения не только в военной сфере, но и на коммерческом рынке.

По имеющимся данным, SpaceX уже подписала многолетний контракт с Google в июне, получив доступ к примерно 110 000 ускорителей NVIDIA и соответствующей инфраструктуре. Также в мае компания Anthropic объявила о достижении соглашения по использованию полной мощности центра обработки данных Колоссус 1 в Мемфисе.

Колоссус: Крупнейший в мире вычислительный центр

Суперкомпьютер Колоссус, расположенный в Мемфисе, обладает мощностью около 300 МВ и не имеет себе равных в обучении моделей искусственного интеллекта и выполнении сложных вычислений. Использование таких мощностей дает Пентагону стратегическое преимущество, поскольку в современных войнах оперативный анализ данных и алгоритмы AI имеют решающее значение.

Для любителей технологий эта новость свидетельствует о том, насколько серьезной становится глобальная технологическая гонка. Привлечение таких брендов, как NVIDIA и SpaceX, к военным проектам показывает, что технологии искусственного интеллекта в будущем станут основой не только экономики, но и систем безопасности.

По мнению экспертов, если этот контракт будет подписан, влияние Илона Маска в правительстве США и оборонной системе еще больше возрастет. Это превратит SpaceX из просто космического агентства в крупный технологический и оборонный конгломерат.