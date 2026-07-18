Почему Винчич расплакался, узнав о назначении на финал ЧМ-2026?

Финал чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Испании рассудит словенец Славко Винчич. Узнав о самом важном назначении в своей карьере, 46-летний арбитр не смог сдержать эмоций и прослезился.

Любопытно, что последнее поражение Аргентины на чемпионатах мира было зафиксировано именно в матче, который обслуживал Винчич.

Узнал новость от самого Коллины

Имя главного судьи финала было объявлено на специальном собрании для арбитров.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина сообщил, что матч Аргентина — Испания доверено судить Славко Винчичу. Эта новость стала для словенского арбитра неожиданной и очень трогательной.

Винчич расплакался сразу после того, как услышал о назначении. Его реакция еще раз доказала, что работа на финале — одна из главных вершин в карьере любого судьи.

Винчич имеет опыт работы на крупных финалах

В последние годы словенский рефери регулярно обслуживает важнейшие европейские матчи.

В 2024 году он работал в качестве главного арбитра на:

полуфинале чемпионата Европы;

финале Лиги чемпионов УЕФА.

Теперь Винчич впервые в своей карьере получит возможность судить решающий матч чемпионата мира.

Знакомый арбитр для Аргентины

У Винчича есть интересная история, связанная с Аргентиной.

Лионель Скалони и его команда в последний раз проигрывали на чемпионатах мира в 2022 году. Тогда аргентинцы сенсационно уступили Саудовской Аравии на групповом этапе со счетом 1:2.

Именно в том матче Славко Винчич исполнял обязанности главного арбитра.

С тех пор Аргентина не знала поражений на чемпионатах мира. Теперь Винчич снова выйдет в центр поля на решающий матч аргентинцев.

Финал состоится 19 июля

Финал чемпионата мира 2026 года между Аргентиной и Испанией пройдет 19 июля в штате Нью-Джерси, США.

На поле выйдут действующие чемпионы мира аргентинцы и сборная Испании, стремящаяся завоевать свой второй титул.

Для Винчича это не просто назначение — это главный матч, к которому он стремился на протяжении всей своей карьеры.