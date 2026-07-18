Футбольный мир находится на пороге очередной великой смены эпох. Кадр, сделанный в 2007 году для благотворительного календаря издания SPORT, на котором 20-летний Лионель Месси купает младенца, сегодня стал настоящей легендой. Этим младенцем был Ламин Ямаль, нынешняя главная звезда сборной Испании и клуба «Барселона». Встреча этих двух героев на зеленом поле в финале Чемпионата мира в воскресенье может символически означать передачу трона преемнику. Об этом сообщает Goal.com .

Для Ламина Ямаля Лионель Месси является не просто примером для подражания, а единственным кумиром. «У меня не было других идеалов. Однажды я сфотографировался с ним, тогда меня еще никто не знал», — вспоминает молодой талант в интервью изданию Туттоспорт. В то время никто и представить не мог, что этот ребенок станет единственным футболистом, способным побить рекорды Месси. По мнению аналитиков Goal.com, эта случайная фотография создает впечатление, будто Месси благословляет своего преемника.

Талант под давлением

Возлагать такую огромную ответственность на плечи 17-летнего футболиста может показаться несправедливым. Лионель Месси стал величайшим футболистом в истории, демонстрируя стабильно высокий уровень игры на протяжении более двадцати лет. Ямаль же только начинает свой путь в большом футболе. Тем не менее, играя в основном составе «Барселоны» с 16 лет, он уже доказал свою устойчивость к любому давлению. Его действия на поле и способность принимать решения свидетельствуют о зрелости, не соответствующей его возрасту.

Сам Ямаль сохраняет скромность в этом вопросе. «Достичь уровня Лионелья Месси невозможно, но я мечтаю когда-нибудь стать похожим на него», — говорит он. Футболист подчеркивает, что преодолел все страхи и давление еще в те времена, когда рос на улицах Матаро. Его бесстрашная игра на Чемпионате Европы также показала, насколько он силен психологически.

Требовательность к себе

Секрет успеха Ламина Ямаля заключается не только в природном таланте, но и в невероятной требовательности к себе. Он анализирует свои действия после каждого матча и никогда не останавливается на достигнутом. После четвертьфинального матча против Бельгии он сказал: «Я очень строг к себе. Никогда не бываю полностью удовлетворен тем, что делаю».

Финал Чемпионата мира станет не только борьбой за чемпионский титул, но и великой встречей двух поколений. Если Испания победит, Ямаль может завершить эпоху своего кумира и начать новую эру. Ожидается, что этот матч запомнится как самая масштабная церемония «передачи эстафеты» в истории футбола.

Первая встреча Лионелья Месси и Ламина Ямаля произошла в 2007 году;

Ямаль является одним из самых молодых дебютантов в истории «Барселоны»;

Он — самый молодой автор гола в истории Чемпионатов Европы.

В заключение можно сказать, что путь Ямаля только начинается. Несмотря на то, что наследие Месси неприкосновенно, Ламин готов открыть новую страницу в футбольном мире своим уникальным стилем. Воскресный финал станет самым захватывающим моментом этой легендарной истории.