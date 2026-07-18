Ученые обнаружили еще одну планету, где может существовать жизнь
Научные исследования по поиску жизни за пределами Солнечной системы принесли еще один важный результат. Ученые сообщили, что планета ГДж 3378б, расположенная примерно в 25 световых годах от Земли в созвездии Жирафа (Камелопардалис), может быть одним из самых перспективных кандидатов на наличие внеземной жизни. Результаты нового исследования были опубликованы в научном журнале Те Астрофйсикал Джурнал.
Ученые из Калифорнийского университета (Ирвайн) отмечают, что эта планета получает от своей звезды примерно 90 процентов того количества тепла и радиации, которое Земля получает от Солнца. Это означает, что она находится в обитаемой зоне — то есть в «зоне жизни», где может существовать жидкая вода. По мнению экспертов, именно наличие жидкой воды считается одним из важнейших факторов для формирования жизни.
Однако с нынешними технологиями человечество не имеет возможности добраться до этой планеты. По расчетам, если бы человек двигался со скоростью космического корабля Аполло-10, составляющей примерно 11,1 км/с, полет до ГДж 3378б занял бы около 675 тысяч лет.
Изначально это небесное тело оценивалось как газовый гигант. После открытия в 2024 году французские ученые определили, что его масса примерно в 5,26 раза больше земной, и классифицировали его как планету типа «мини-Нептун» с плотной водородной атмосферой. Считалось, что такая атмосфера снижает вероятность наличия жидкой воды.
В настоящее время вопрос, который больше всего интересует ученых, заключается в том, сохранила ли ГДж 3378б свою атмосферу, несмотря на воздействие мощной радиации и потоков частиц от своей звезды. К сожалению, проверить это напрямую пока невозможно. Поскольку при наблюдении с Земли планета не проходит перед своей звездой, космический телескоп James Webb не может проанализировать ее атмосферу.
По мнению экспертов, возможность получить более точные данные о ГДж 3378б и изучить потенциальные следы жизни появится в будущем. В частности, ожидается, что космические обсерватории нового поколения, такие как Хабитабле Ворлдс Обсерваторй, запуск которых NASA планирует на 2040-е годы, предоставят возможность более глубокого исследования подобных планет.
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