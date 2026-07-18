Моуринью выбрал 6 ключевых футболистов «Реала», которые превосходят остальных
Новый главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью уже определился с главными опорами команды на следующий сезон. По сообщениям, португальский специалист рассматривает шестерых футболистов как игроков, чье место в стартовом составе практически гарантировано.
В списке, наряду с лидерами клуба, есть и новый игрок мадридцев.
На каких футболистов делает ставку Моуринью?
Согласно информации Диарио АС, под руководством Жозе Моуринью костяк команды составят следующие футболисты:
Джуд Беллингем;
Федерико Вальверде;
Марк Кукурелья.
Ожидается, что при условии отсутствия травм эти футболисты будут регулярно выходить в стартовом составе.
В атаке ставка на Мбаппе и Винисиуса
В линии атаки Моуринью видит Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора в качестве главного оружия команды.
Скорость и индивидуальное мастерство этих двух футболистов могут сыграть важную роль в контратаках «Реала». Теперь одна из главных задач перед тренером — максимально эффективно использовать их в одной системе.
Беллингем и Вальверде будут управлять центром
Ожидается, что на Джуда Беллингема и Федерико Вальверде в полузащите будет возложена большая ответственность.
Если Беллингем играет важную роль в развитии атак и подключении к штрафной площади, то Вальверде способен обеспечить баланс между физической борьбой, прессингом и обороной с атакой.
Новичок также в числе «неприкосновенных»
Одно из самых примечательных имен в списке — Марк Кукурелья.
Сообщается, что недавно присоединившийся к команде защитник сразу занял важное место в планах Моуринью. Его активность на левом фланге и способность выполнять несколько тактических задач создают дополнительные возможности для тренера.
В воротах же Тибо Куртуа, как и прежде, остается основным выбором.
Моуринью принял команду после сезона без трофеев
Жозе Моуринью был назначен главным тренером «Реал Мадрида» в начале июня.
Специалист, известный под прозвищем «Особенный», занял место Альваро Арбелоа, который покинул пост после того, как прошлый сезон завершился без трофеев.
Теперь перед Моуринью стоит задача превратить «Реал» в команду, которая снова будет бороться за титулы. Основная шестерка известна, но конкуренция за остальные места только начинается.
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