Моуринью выбрал 6 ключевых футболистов «Реала», которые превосходят остальных

Новый главный тренер «Реал Мадрида» Жозе Моуринью уже определился с главными опорами команды на следующий сезон. По сообщениям, португальский специалист рассматривает шестерых футболистов как игроков, чье место в стартовом составе практически гарантировано.

В списке, наряду с лидерами клуба, есть и новый игрок мадридцев.

На каких футболистов делает ставку Моуринью?

Согласно информации Диарио АС, под руководством Жозе Моуринью костяк команды составят следующие футболисты:

Ожидается, что при условии отсутствия травм эти футболисты будут регулярно выходить в стартовом составе.

В атаке ставка на Мбаппе и Винисиуса

В линии атаки Моуринью видит Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора в качестве главного оружия команды.

Скорость и индивидуальное мастерство этих двух футболистов могут сыграть важную роль в контратаках «Реала». Теперь одна из главных задач перед тренером — максимально эффективно использовать их в одной системе.

Беллингем и Вальверде будут управлять центром

Ожидается, что на Джуда Беллингема и Федерико Вальверде в полузащите будет возложена большая ответственность.

Если Беллингем играет важную роль в развитии атак и подключении к штрафной площади, то Вальверде способен обеспечить баланс между физической борьбой, прессингом и обороной с атакой.

Новичок также в числе «неприкосновенных»

Одно из самых примечательных имен в списке — Марк Кукурелья.

Сообщается, что недавно присоединившийся к команде защитник сразу занял важное место в планах Моуринью. Его активность на левом фланге и способность выполнять несколько тактических задач создают дополнительные возможности для тренера.

В воротах же Тибо Куртуа, как и прежде, остается основным выбором.

Моуринью принял команду после сезона без трофеев

Жозе Моуринью был назначен главным тренером «Реал Мадрида» в начале июня.

Специалист, известный под прозвищем «Особенный», занял место Альваро Арбелоа, который покинул пост после того, как прошлый сезон завершился без трофеев.

Теперь перед Моуринью стоит задача превратить «Реал» в команду, которая снова будет бороться за титулы. Основная шестерка известна, но конкуренция за остальные места только начинается.