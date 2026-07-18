Опубликован предполагаемый состав сборной Англии на чемпионат мира 2030 года

·1·Спорт
Опубликован предполагаемый состав сборной Англии на чемпионат мира 2030 года

Безвыигрышная серия сборной Англии на крупных турнирах, длящаяся с 1966 года, продлится еще как минимум несколько лет. Поражение от сборной Аргентины в недавно завершившемся турнире лишило «трех львов» очередной мечты о чемпионстве. Теперь внимание экспертов и болельщиков приковано к следующему чемпионату мира, который в 2030 году примут Испания, Португалия и Марокко. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

По мнению аналитиков издания Goal.com, к мундиалю 2030 года в составе сборной Англии произойдут кардинальные изменения. Ожидается, что такие звезды, как Гарри Кейн и Джордан Пикфорд, являющиеся сейчас главными столпами команды, уступят место молодым талантам. Хотя пока неизвестно, кто возглавит команду к этому периоду, среди кандидатов упоминаются такие специалисты, как Пеп Гвардиола, Эдди Хау и Ли Карсли.

Новая эра в воротах

Джордан Пикфорд, долгие годы надежно защищавший ворота сборной Англии, может завершить международную карьеру после чемпионата Европы 2028 года. Главным кандидатом на его место считается Джеймс Траффорд. Траффорд, который сейчас является игроком «Манчестер Сити» и готовится сменить клуб ради регулярной игровой практики, к 2030 году достигнет 27-летнего возраста.

Эксперты отмечают, что мастерство и хладнокровие Джеймса Траффорда позволяют ему стать первым номером сборной Англии. Он уже является частью системы национальной команды и в будущем должен стать достойным преемником Пикфорда.

Звезды будущего: Макс Дауман и Рио Нгумоха

Заменить Гарри Кейна в линии атаки будет непросто, однако в академиях Англии подрастает новое поколение. В частности, прогнозируется, что молодые таланты, такие как Макс Дауман и Рио Нгумоха, станут ключевыми фигурами состава 2030 года. Эти футболисты уже привлекли внимание скаутов своими техническими данными и голевым чутьем.

Также в составе 2030 года ожидаются следующие изменения:

  • Сочетание опыта и молодости в центре обороны;
  • Опыт лидеров полузащиты, таких как Джуд Беллингем и Деклан Райс;
  • Появление быстрых и креативных молодых игроков на флангах;
  • Формирование новой «девятки» в атаке на смену Гарри Кейну.
Для английского футбола чемпионат мира 2030 года может стать не просто очередным турниром, а золотым шансом для нового поколения проявить себя. Учитывая, что контракт Томаса Тухеля рассчитан до 2028 года, вполне вероятно, что на мундиаль команду выведет тренер с совершенно новой философией.

АнглияФутболЧемпионат мираГарри КейнДжордан Пикфорд
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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