Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил о проведении очередной военной операции против объектов, принадлежащих американским силам на Ближнем Востоке. Согласно заявлению официального Тегерана, в результате этой атаки главный центр искусственного интеллекта США в Бахрейне был полностью уничтожен. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Иранская сторона утверждает, что американские военные использовали этот технологический центр для наведения ударов и координации операций в регионе. КСИР расценивает этот шаг как жесткую ответную меру на деятельность Вашингтона в регионе.

Региональная безопасность и технологические объекты

Военное руководство Ирана назвало эту атаку достойным ответом на действия США, которые Тегеран классифицирует как «военные преступления». Это событие свидетельствует о переходе геополитической напряженности в регионе на новый уровень, поскольку теперь в число целей включается высокотехнологичная инфраструктура.

Согласно имеющимся данным, этот центр в Бахрейне играл важную роль в анализе данных и автоматизации боевых задач с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Иранская сторона ожидает, что уничтожение подобных объектов нанесет значительный ущерб военному потенциалу США в регионе.

Кроме того, в заявлении КСИР содержится угроза продолжения ударов по американским промышленным и технологическим объектам в странах, где расположены военные базы США. Это создает необходимость пересмотра мер безопасности для других государств региона.

На данный момент Министерство обороны США или официальные лица Бахрейна не предоставили подробных комментариев по поводу этого заявления. Обычно в таких ситуациях стороны по-разному интерпретируют масштабы потерь и разрушений, однако факт атаки на центр искусственного интеллекта еще раз подчеркивает важность технологий в современных войнах.

По мнению экспертов, атаки на системы искусственного интеллекта представляют собой гибридную форму кибер- и физической войны, и в будущем такие стратегические объекты могут стать основными целями. Заявление Ирана, несомненно, еще больше усложнит ситуацию на Ближнем Востоке и останется в центре внимания международного сообщества.