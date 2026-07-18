Радостная новость: дочь покойного Ходжибоя Таджибаева Мадина Таджибаева стала мамой! (видео)
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В семье дочери покойного артиста Ходжибоя Таджибаева, Мадины Таджибаевой, произошло радостное событие. 17 июля она сообщила в социальных сетях о рождении сына.
Мадина Таджибаева поделилась этой новостью с поклонниками через видео. В описании к посту она написала о своих чувствах от того, что впервые стала мамой, отметив, что появление ребенка стало для нее огромной радостью в жизни.
В комментариях на ее странице многие пользователи оставляют поздравления. Подписчики пожелали Мадине Таджибаевой и ее супругу благополучия в воспитании ребенка, а самому малышу — здоровья и долгой жизни.
В своем комментарии Мадина также написала: «Альхамдулиллях, мы стали родителями. Добро пожаловать, мой малыш».
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