Радостная новость: дочь покойного Ходжибоя Таджибаева Мадина Таджибаева стала мамой! (видео)

В семье дочери покойного артиста Ходжибоя Таджибаева, Мадины Таджибаевой, произошло радостное событие. 17 июля она сообщила в социальных сетях о рождении сына.

Мадина Таджибаева поделилась этой новостью с поклонниками через видео. В описании к посту она написала о своих чувствах от того, что впервые стала мамой, отметив, что появление ребенка стало для нее огромной радостью в жизни.

В комментариях на ее странице многие пользователи оставляют поздравления. Подписчики пожелали Мадине Таджибаевой и ее супругу благополучия в воспитании ребенка, а самому малышу — здоровья и долгой жизни.

В своем комментарии Мадина также написала: «Альхамдулиллях, мы стали родителями. Добро пожаловать, мой малыш».