Тотти о Шомуродове: от несправедливости в Риме до исторического гола на ЧМ-2026

Легендарная звезда итальянского футбола и клуба «Рома» Франческо Тотти поделился своим мнением о капитане и лучшем бомбардире сборной Узбекистана Эльдоре Шомуродове. Карьера узбекского нападающего в Риме оставила у Тотти положительные воспоминания, а сегодня форвард блистает в чемпионате Турции и на Чемпионате мира.

Zamin.уз представляет подробности признания итальянской легенды и нынешних грандиозных успехов Шомуродова.

Франческо Тотти: «Игрок, который полностью отдается игре»

В беседе с журналистами живая легенда «Ромы» Франческо Тотти ответил на вопрос о том, какое впечатление на него произвел Эльдор Шомуродов:

«Шомуродов запомнился мне как футболист, который каждый раз, когда ему предоставляется шанс, полностью отдается игре».

Трудности в Риме и несправедливость Моуринью

Карьера Эльдора Шомуродова на Апеннинском полуострове складывалась непросто. После выступлений за «Машал», «Бунёдкор» и «Ростов» в 2020 году он отправился в итальянскую Серию А.

Успешный старт: Уже в дебютном сезоне Шомуродов забил 8 голов в составе старейшего итальянского клуба «Дженоа», чем привлек внимание столичной «Ромы».

Скамейка запасных: Начав проявлять себя в стане римлян, Шомуродов стал игроком запаса после прихода в команду дорогостоящего нападающего Тэмми Абрахама.

Выбор Моуринью: Жозе Моуринью, возглавлявший тогда «Рому», предоставлял постоянную игровую практику звезде, пришедшей из «Челси». Даже в моменты, когда энтузиазм и готовность узбекского нападающего были на высоте, Моуринью давал ему мало шансов, выпуская на поле лишь на несколько минут.

Период аренд: В результате Эльдор был отдан в аренду сначала в «Специю», а затем в «Кальяри» под руководством Клаудио Раньери, где он стал одной из ключевых фигур команды.

Однако после смены тренеров летом 2025 года Шомуродов предпочел перейти в чемпионат Турции.

Триумф в Турции и супергол на ЧМ-2026

Турецкая Суперлига, которая становится все сильнее среди европейских чемпионатов, стала для Шомуродова периодом настоящего расцвета. 31-летний нападающий уже в дебютном сезоне в клубе «Истанбул Башакшехир» доказал всему миру, на что он способен.

Статус бомбардира: Уже в первом сезоне Эльдору удалось забить 22 гола в чемпионате Турции.

Самый эффективный игрок: С этим показателем он был признан лучшим бомбардиром Суперлиги и самым эффективным футболистом турнира.

Традицию забивать в каждом соревновании, в котором он участвует, Шомуродов достойно продолжил и на Чемпионате мира 2026 года. Его мяч, забитый в ворота сборной Демократической Республики Конго (ДРК), был признан самым красивым голом группового этапа ЧМ.

Путь Эльдора Шомуродова в Италии и Турции