Суровое наказание для водителя Tesla: лишен прав (видео)

·43·Общество
Суровое наказание для водителя Tesla: лишен прав (видео)

В Ташкенте вынесено судебное решение в отношении водителя Tesla, который грубо нарушил правила дорожного движения и создал угрозу для других участников движения.

Водитель не отделался крупным штрафом — он лишен права управления автомобилем сроком на один год.

Суд признал действия водителя опасными

Сообщается, что водитель автомобиля марки Tesla грубо нарушил правила дорожного движения на улицах столицы.

Было отмечено, что его действия создали угрозу жизни и здоровью других водителей, пассажиров и пешеходов.

Рассмотрев материалы дела, суд признал водителя виновным в создании угрозы безопасности дорожного движения.

Лишен права управления на один год

Согласно решению суда, водитель Tesla лишен права управления транспортным средством сроком на один год.

В течение этого периода он не будет иметь законной возможности управлять автомобилем.

Назначен штраф в размере 25 БРВ

В дополнение к этому водителю был назначен штраф в размере 25-кратной базовой расчетной величины.

Таким образом, за грубое нарушение к нему были применены одновременно финансовое наказание и мера в виде лишения водительских прав.

Водителям вынесено строгое предупреждение

Ответственные лица напомнили, что нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью других участников движения, не останутся безнаказанными.

Водителей призвали не превышать скорость, не совершать опасные маневры и строго соблюдать правила дорожного движения. Секундный «трюк» на дороге иногда может обернуться годом сожалений.

TeslaТашкент
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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