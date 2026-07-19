Дешам взял на себя вину за поражение: «Я допустил ошибку в первом тайме»

·41·Спорт
Дешам взял на себя вину за поражение: «Я допустил ошибку в первом тайме»

Сборная Франции завершила ЧМ–2026 без медалей. В матче за третье место против Англии французы, уступая 0:4, начали впечатляющий камбэк, но в итоге проиграли со счетом 4:6.

После матча Дидье Дешам взял на себя ответственность за неудачную игру в первом тайме. По словам тренера, у команды была возможность сравнять счет.

Франция пропустила четыре гола в первом тайме

Французы начали встречу крайне неудачно. Англия четырежды поразила ворота в первом тайме и ушла на перерыв с крупным преимуществом.

Дешам признал, что в первые 45 минут команда не выполнила поставленные задачи.

«Вина за это лежит на мне. Потому что я не сделал того, что нужно было сделать в первом тайме», — сказал тренер.

По его словам, после перерыва Франция показала свой футбол и сумела вернуться в игру.

Был шанс сравнять счет

Во втором тайме Франция резко активизировалась в атаке и, забив несколько мячей подряд, вернула интригу.

Дешам отметил, что у его команды было два хороших момента, чтобы сравнять счет. Однако французы слишком увлеклись атакой и оставили свободные зоны в обороне.

«Мы знаем, как это делается, но в этот раз не получилось. Мы слишком сильно пошли вперед», — сказал он.

Англия воспользовалась своими шансами в последние минуты, победила со счетом 6:4 и завоевала бронзовые медали.

Игра против Испании также расстроила Дешама

В полуфинале Франция проиграла Испании со счетом 0:2. По мнению Дешама, в той встрече команда не смогла показать свой истинный потенциал.

«Против Испании мы не смогли показать свой футбол. А соперник сыграл против нас очень хорошо», — отметил специалист.

Хотя французы приехали на турнир с целью стать чемпионами, в итоге они довольствовались четвертым местом.

«Это было удивительное путешествие»

Несмотря на поражение, Дешам отметил, что на протяжении турнира было много позитивных моментов. Он подчеркнул, что во Франции есть футболисты с высоким потенциалом и возможность достичь больших результатов в будущем.

«Не все так плохо. У нас талантливая команда. Лично для меня это было удивительное путешествие, замечательные восемь недель», — сказал Дешам.

В то же время тренер не скрывал сожаления, что не смог подарить миллионам французских болельщиков еще одну большую радость.

Франция осталась без наград на ЧМ–2026, но камбэк во втором тайме против Англии показал, что потенциал команды по-прежнему высок. Теперь главный вопрос — сможет ли это поколение полностью реализовать свои возможности на следующем крупном турнире?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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