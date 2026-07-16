Гарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирди

·13·Спорт
Гарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирди

Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн ЖЧ-2026 ярим финалида Аргентинадан учралган аламли мағлубиятдан сўнг ўзининг халқаро майдондаги келажаги борасида илк бор фикр билдирди. Томас Тухель бошқарувидаги инглизлар Лионель Месси бошчилигидаги амалдаги чемпионларга қарши баҳсда ҳисобда олдинда бораётган бўлсалар-да, ўйин охиридаги пасайиш туфайли финал остонасида тўхташга мажбур бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Атланта шаҳридаги стадионнинг микст-зонасида журналистлар қаршисига чиққан 33 ёшли ҳужумчи ўзини руҳан тушкун ҳис қилаётганини яширмади. Ундан ушбу учрашув унинг фаолиятидаги сўнгги жаҳон чемпионати бўлиши мумкинлиги ҳақида сўралганда, тажрибали форвард аниқ жавоб беришдан тийилди. Кейн ҳозирча терма жамоани тарк этиш ниятида эмаслигини, аммо ёш ўз сўзини айтишини тушуниб турганини билдирди.

"Месси ҳали ҳам юқори даражада"

"Ҳозир бу ҳақда гапириш жуда эрта. Мен ҳар бир йилга алоҳида режа билан ёндашяпман. Миллий терма жамоада ўйнаш мен учун энг катта фахр ва қувончдир. Тўғри, кейинги турниргача ҳали тўрт йил бор ва бу узоқ вақт. Мен шу ёзда 33 ёшга тўламан, лекин Лионель Месси мисолига қаранг — у ҳали ҳам энг юқори савияда ўйнашда давом этмоқда. Мен ўзимга чеклов қўймоқчи эмасман", — деди Гарри Кейн Goal.com нашри келтирган интервюсида.

Учрашув давомида Антонй Гордон томонидан киритилган гол Англияни финалга яқинлаштиргандек кўринган эди. Бироқ инглизлар ҳимоявий ўйинга ўтиб кетишгани оқибатида Энзо Фернандез ва Лаутаро Мартинез томонидан киритилган голлар ўйин тақдирини ҳал қилди. Бу мағлубият Англия учун кетма-кет тўртинчи йирик турнирдаги муваффақиятсизлик бўлди.

Кейн жамоасининг ўйин услубидан ҳам бироз норози эканини яширмади. Унинг фикрича, 1:0 ҳисобида олдинга чиқиб олгандан сўнг, фақат ҳимояланишга эътибор қаратиш бундай савиядаги рақибларга қарши ўйинда хавфли стратегия ҳисобланади. Сардор жамоа охиригача курашганини, аммо натижа барибир салбий бўлганини таъкидлади.

"Мен бутун жамоа, штаб ва мухлислар учун қайғудаман. Биз ўйиннинг катта қисмида яхши ҳаракат қилдик, аммо ҳисобни ушлаб қолишга уринишимиз хато бўлди. Йигитлар майдонда бор кучларини, тер ва қонларини беришди. Шунча меҳнатдан сўнг финалга бир қадам қолганда тўхташ жуда оғир. Афсуски, бу аввалги турнирлардаги сценарийларга ўхшаб кетди", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.

Ҳозирча Гарри Кейн Англия терма жамоасининг энг яхши тўпурари бўлиб қолмоқда, бироқ унинг совринсиз серияси давом этаётгани мухлислар ва мутахассислар ўртасида турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Унинг кейинги жаҳон чемпионатида иштирок этиши кўп жиҳатдан унинг жисмоний ҳолати ва Томас Тухельнинг келгуси режаларига боғлиқ бўлади.

Гарри КейнАнглияАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон чемпионати: Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга йўл олдиЖаҳон чемпионати: Аргентина Англияни мағлуб этиб, финалга йўл олдиБугун, 13:11Жуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги фожиасиЖуд Беллингем ва Англия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги фожиасиБугун, 12:38Лионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан сўнг танқидчиларга жавоб қайтардиЛионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан сўнг танқидчиларга жавоб қайтардиБугун, 12:31Амманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиАмманда старт: 12 дзюдочимиз илк куни татамига чиқадиБугун, 12:01Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Бугун, 11:57Opta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасOpta ЖЧ-2026 финали фаворитини айтди: фарқ унчалик катта эмасБугун, 11:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди