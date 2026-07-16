Гарри Кейн жаҳон чемпионатидаги келажаги ва Аргентинадан учралган мағлубият ҳақида гапирди
Англия терма жамоаси сардори Гарри Кейн ЖЧ-2026 ярим финалида Аргентинадан учралган аламли мағлубиятдан сўнг ўзининг халқаро майдондаги келажаги борасида илк бор фикр билдирди. Томас Тухель бошқарувидаги инглизлар Лионель Месси бошчилигидаги амалдаги чемпионларга қарши баҳсда ҳисобда олдинда бораётган бўлсалар-да, ўйин охиридаги пасайиш туфайли финал остонасида тўхташга мажбур бўлишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Атланта шаҳридаги стадионнинг микст-зонасида журналистлар қаршисига чиққан 33 ёшли ҳужумчи ўзини руҳан тушкун ҳис қилаётганини яширмади. Ундан ушбу учрашув унинг фаолиятидаги сўнгги жаҳон чемпионати бўлиши мумкинлиги ҳақида сўралганда, тажрибали форвард аниқ жавоб беришдан тийилди. Кейн ҳозирча терма жамоани тарк этиш ниятида эмаслигини, аммо ёш ўз сўзини айтишини тушуниб турганини билдирди.
"Месси ҳали ҳам юқори даражада""Ҳозир бу ҳақда гапириш жуда эрта. Мен ҳар бир йилга алоҳида режа билан ёндашяпман. Миллий терма жамоада ўйнаш мен учун энг катта фахр ва қувончдир. Тўғри, кейинги турниргача ҳали тўрт йил бор ва бу узоқ вақт. Мен шу ёзда 33 ёшга тўламан, лекин Лионель Месси мисолига қаранг — у ҳали ҳам энг юқори савияда ўйнашда давом этмоқда. Мен ўзимга чеклов қўймоқчи эмасман", — деди Гарри Кейн Goal.com нашри келтирган интервюсида.
Учрашув давомида Антонй Гордон томонидан киритилган гол Англияни финалга яқинлаштиргандек кўринган эди. Бироқ инглизлар ҳимоявий ўйинга ўтиб кетишгани оқибатида Энзо Фернандез ва Лаутаро Мартинез томонидан киритилган голлар ўйин тақдирини ҳал қилди. Бу мағлубият Англия учун кетма-кет тўртинчи йирик турнирдаги муваффақиятсизлик бўлди.
Кейн жамоасининг ўйин услубидан ҳам бироз норози эканини яширмади. Унинг фикрича, 1:0 ҳисобида олдинга чиқиб олгандан сўнг, фақат ҳимояланишга эътибор қаратиш бундай савиядаги рақибларга қарши ўйинда хавфли стратегия ҳисобланади. Сардор жамоа охиригача курашганини, аммо натижа барибир салбий бўлганини таъкидлади.
"Мен бутун жамоа, штаб ва мухлислар учун қайғудаман. Биз ўйиннинг катта қисмида яхши ҳаракат қилдик, аммо ҳисобни ушлаб қолишга уринишимиз хато бўлди. Йигитлар майдонда бор кучларини, тер ва қонларини беришди. Шунча меҳнатдан сўнг финалга бир қадам қолганда тўхташ жуда оғир. Афсуски, бу аввалги турнирлардаги сценарийларга ўхшаб кетди", — дея қўшимча қилди ҳужумчи.
Ҳозирча Гарри Кейн Англия терма жамоасининг энг яхши тўпурари бўлиб қолмоқда, бироқ унинг совринсиз серияси давом этаётгани мухлислар ва мутахассислар ўртасида турли муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Унинг кейинги жаҳон чемпионатида иштирок этиши кўп жиҳатдан унинг жисмоний ҳолати ва Томас Тухельнинг келгуси режаларига боғлиқ бўлади.
…