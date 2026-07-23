Звезда «Челси» Энцо Фернандес в тупике: «Реал Мадрид» отказался от трансфера

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес переживает серьезный кризис в карьере. Возвращаясь из отпуска после чемпионата мира, аргентинский футболист оказался в сложной ситуации не только из-за своих действий на поле, но и из-за неопределенности на трансферном рынке. Несмотря на то, что игрок и его агент открыто заявили о желании покинуть «Стэмфорд Бридж», покупателей на него на данный момент нет. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Энцо Фернандес проявил себя с негативной стороны на чемпионате мира в Северной Америке. В финальном матче против Испании он получил красную карточку в последние минуты, оставив свою команду в трудном положении. В итоге сборная Аргентины во главе с Лионельем Месси пропустила гол в дополнительное время и потерпела поражение. Это событие нанесло серьезный удар по репутации футболиста и снизило его привлекательность на трансферном рынке.

Мечта о Мадриде и несбывшиеся планы

По сообщению издания Goal.com, главной целью Энцо Фернандеса был переход в « Реал Мадрид ». В одном из интервью в марте он даже намекнул на желание жить в Испании, открыто заигрывая с «Королевским клубом». Однако руководство мадридцев официально заявило, что не намерено приобретать аргентинского футболиста. Это свидетельствует о том, что планы игрока провалились.

Еще одним фактором, усложняющим ситуацию, является высокая цена, установленная «Челси». Лондонцы требуют за свою звезду 120 миллионов фунтов стерлингов (около 160 миллионов долларов). В нынешних экономических условиях и с учетом недисциплинированности игрока в последних матчах, европейские гранды не спешат тратить такие огромные суммы.

Агент Энцо Фернандеса, бывший футболист Хавьер Пасторе, вместо того чтобы сгладить ситуацию, лишь подливает масла в огонь. В интервью изданию The Athletic он обвинил руководство «Челси» в плохой организации работы. По словам Пасторе, переговоры о новом контракте с клубом не принесли результатов, и они вынуждены рассматривать другие варианты.

Новый тренер и неопределенное будущее

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо выразил намерение сохранить футболиста в команде. Однако тот факт, что сам Энцо Фернандес не хочет оставаться в Лондоне и недоволен атмосферой в клубе, только запутывает ситуацию. В данный момент футболист находится в «трансферной ловушке»: он хочет уйти, но нет команды, готовой его принять.

Этот трансферный конфликт может негативно сказаться на внутренней атмосфере «Челси» перед началом нового сезона Английской Премьер-лиги. Если Энцо Фернандес не сможет найти себе новую команду в ближайшие недели, он будет вынужден остаться на «Стэмфорд Бридж», имея натянутые отношения с болельщиками и тренерским штабом. Дальнейшее развитие событий теперь во многом зависит от поведения самого игрока.