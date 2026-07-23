Барселона усилила линию атаки: Карим Адейеми подписал контракт с каталонцами

Испанский Барселона клуб официально объявил о трансфере игрока сборной Германии Карима Адейеми с целью решения проблем в линии атаки. 24-летний талантливый футболист, перешедший из дортмундской Боруссии, подписал с каталонцами пятилетний контракт, рассчитанный до июня 2031 года. Об этом сообщает Goal.com.

Этот трансфер высоко оценивается экспертами рынка. По данным Goal.com, сумма сделки составила 29 миллионов евро, и эта цифра может вырасти за счет различных бонусов. Ожидается, что Карим Адейеми заменит покинувшего команду Роберта Левандовского и Маркуса Рэшфорда, у которого завершился срок аренды.

Карим Адейеми стал вторым крупным приобретением каталонцев в текущее летнее трансферное окно. Ранее команда подписала контракт с Энтони Гордоном. Немецкий нападающий отличается своей скоростью и универсальностью. За четыре года в составе дортмундцев он провел 146 матчей и забил 36 голов.

Почему Боруссия Дортмунд решила продать свою звезду?

Спортивный директор дортмундской Боруссии Ларс Риккен дал официальный комментарий по поводу этого трансфера. По его словам, решение было принято из-за того, что до истечения контракта футболиста оставался год, и он лично выразил желание перейти вРиккен подчеркнул, что согласие на сделку было дано с учетом интересов клуба.

«Карим был важной частью нашей команды последние четыре года. Вместе с ним мы дошли до финала Лиги чемпионов в 2024 году. Однако этим летом обе стороны решили пойти своими путями. Когда он обратился к нам с желанием переехать на Камп Ноу, мы изучили все интересы и дали ему разрешение», — отметил Ларс Риккен.

Адейеми, в свою очередь, попрощался со своей бывшей командой и болельщиками. Он выразил благодарность всем, кто поддерживал его с момента прихода из Ред Булл Зальцбург в 2022 году. Предполагается, что адаптация в стане каталонцев не составит для игрока труда, так как он дебютировал в сборной Германии под руководством Ханси Флика.

Новые возможности в системе Ханси Флика

Предыдущее сотрудничество между Ханси Фликом и Каримом Адейемидает большое преимущество. Тренер хорошо знает возможности футболиста, а Адейеми — универсальный исполнитель, способный эффективно играть как на фланге, так и в центре нападения. Это дает Флику дополнительные возможности для изменения тактических схем.

Стоит отметить, что руководство каталонцев не собирается останавливаться на усилении атаки. Ожидается, что после трансфера Адейеми клуб продолжит переговоры по нападающему Атлетико Мадрид Хулиану Альваресу. Это свидетельствует о том, что в следующем сезоне Барселона предстанет в совершенно новом атакующем обличье.