Барселона усилила линию атаки: Карим Адейеми подписал контракт с каталонцами

·28·Спорт
Барселона усилила линию атаки: Карим Адейеми подписал контракт с каталонцами

Испанский Барселона клуб официально объявил о трансфере игрока сборной Германии Карима Адейеми с целью решения проблем в линии атаки. 24-летний талантливый футболист, перешедший из дортмундской Боруссии, подписал с каталонцами пятилетний контракт, рассчитанный до июня 2031 года. Об этом сообщает Goal.com.

Этот трансфер высоко оценивается экспертами рынка. По данным Goal.com, сумма сделки составила 29 миллионов евро, и эта цифра может вырасти за счет различных бонусов. Ожидается, что Карим Адейеми заменит покинувшего команду Роберта Левандовского и Маркуса Рэшфорда, у которого завершился срок аренды.

Карим Адейеми стал вторым крупным приобретением каталонцев в текущее летнее трансферное окно. Ранее команда подписала контракт с Энтони Гордоном. Немецкий нападающий отличается своей скоростью и универсальностью. За четыре года в составе дортмундцев он провел 146 матчей и забил 36 голов.

Почему Боруссия Дортмунд решила продать свою звезду?

Спортивный директор дортмундской Боруссии Ларс Риккен дал официальный комментарий по поводу этого трансфера. По его словам, решение было принято из-за того, что до истечения контракта футболиста оставался год, и он лично выразил желание перейти в Барселону Риккен подчеркнул, что согласие на сделку было дано с учетом интересов клуба.

«Карим был важной частью нашей команды последние четыре года. Вместе с ним мы дошли до финала Лиги чемпионов в 2024 году. Однако этим летом обе стороны решили пойти своими путями. Когда он обратился к нам с желанием переехать на Камп Ноу, мы изучили все интересы и дали ему разрешение», — отметил Ларс Риккен.

Адейеми, в свою очередь, попрощался со своей бывшей командой и болельщиками. Он выразил благодарность всем, кто поддерживал его с момента прихода из Ред Булл Зальцбург в 2022 году. Предполагается, что адаптация в стане каталонцев не составит для игрока труда, так как он дебютировал в сборной Германии под руководством Ханси Флика.

Новые возможности в системе Ханси Флика

Предыдущее сотрудничество между Ханси Фликом и Каримом Адейеми Барселоне дает большое преимущество. Тренер хорошо знает возможности футболиста, а Адейеми — универсальный исполнитель, способный эффективно играть как на фланге, так и в центре нападения. Это дает Флику дополнительные возможности для изменения тактических схем.

Стоит отметить, что руководство каталонцев не собирается останавливаться на усилении атаки. Ожидается, что после трансфера Адейеми клуб продолжит переговоры по нападающему Атлетико Мадрид Хулиану Альваресу. Это свидетельствует о том, что в следующем сезоне Барселона предстанет в совершенно новом атакующем обличье.

БарселонаКарим АдейемиТрансферБоруссия ДортмундФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Лука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонЛука Модрич продлил контракт с Миланом: хорватская легенда остается еще на один сезонСегодня, 22:39Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Царукян и Оливейра снова в октагоне: ожидается реванш!Сегодня, 22:39Алессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерАлессандро Бастони в поле зрения Реал Мадрида: покинет ли итальянский защитник ИнтерСегодня, 22:31Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Дубль Ходжимирзаева, ничья «Навбахора»: 13-й тур завершен...Сегодня, 22:30Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Две золотые медали в первый же день: узбекские девушки блистают...Сегодня, 22:21Битва за Алессандро Бастони: Реал Мадрид и Жозе Моуринью нацелились на ИталиюБитва за Алессандро Бастони: Реал Мадрид и Жозе Моуринью нацелились на ИталиюСегодня, 22:18
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Криштиану Роналду после матча с Узбекистаном: «Я чувствовал себя так, будто ушел из футбола»
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Слезы Абдукодира Хусанова показали путь, который проходит национальная сборная
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...