Доверие «Милана» даже в 40 лет: Модрич заключил новое соглашение

Лука Модрич в свои 40 лет не намерен уходить из футбола высокого уровня. Хорватский полузащитник близок к подписанию нового контракта с «Миланом», и клуб решил сохранить его в составе еще на один сезон.

По информации инсайдера Николо Скиры, стороны уже согласовали основные условия. Новое соглашение может стать одним из последних крупных контрактов в карьере Модрича.

Контракт будет действовать до 2027 года

Ранее сообщалось, что «Милан» и Лука Модрич достигли полного соглашения по контракту, рассчитанному до лета 2027 года.

Как пишет Скира, подписание нового соглашения уже на подходе. Однако клуб пока официально не объявлял о результатах переговоров.

Детали контракта Информация Футболист Лука Модрич Возраст 40 Срок нового соглашения до лета 2027 года Годовая зарплата 4,5 млн евро

Если сделка будет оформлена, хорватский футболист проведет в чемпионате Италии как минимум еще один сезон.

Какова будет зарплата Модрича?

Согласно источнику, по новому контракту Модрич будет получать 4,5 миллиона евро в год.

Эта сумма показывает, что «Милан» по-прежнему высоко ценит опыт игрока, его влияние на поле и лидерские качества внутри команды.

Хотя 40-летний полузащитник не играет в основном составе в каждом матче, его обращение с мячом, умение предвидеть ситуацию и опыт в больших играх имеют важное значение для команды.

В первом сезоне провел 37 матчей

Лука Модрич присоединился к «Милану» летом 2025 года. Несмотря на солидный возраст, в своем первом сезоне он стал одним из активных игроков команды.

Во всех турнирах он:

вышел на поле в 37 матчах;

забил 2 гола;

отдал 3 голевые передачи.

Эти цифры показывают, что Модрич быстро адаптировался к темпу итальянского футбола и регулярно помогал команде на протяжении всего сезона.

Почему «Милан» сохраняет его?

Значимость Модрича для клуба не ограничивается только голами и передачами. Он обладает огромным опытом в управлении темпом игры, наставничестве молодых футболистов и принятии верных решений в стрессовых ситуациях.

Для молодых полузащитников «Милана» даже просто тренироваться вместе с таким игроком может стать важной школой.

Поэтому новый контракт означает, что клуб учитывает не только результаты на поле, но и баланс, а также лидерство внутри коллектива.

40 лет — финал или новый этап?

Многие футболисты завершают карьеру, не достигнув этого возраста. Модрич же продолжает играть в одном из крупнейших клубов Европы и конкурировать на высоком уровне.

Теперь главный вопрос — сможет ли он играть так же стабильно в новом сезоне? Ожидается, что после официального объявления станут известны и другие детали контракта.

Как вы считаете, правильно ли поступает «Милан», продлевая контракт с 40-летним Модричем? Оставляйте свое мнение в комментариях.