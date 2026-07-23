Доверие «Милана» даже в 40 лет: Модрич заключил новое соглашение
Лука Модрич в свои 40 лет не намерен уходить из футбола высокого уровня. Хорватский полузащитник близок к подписанию нового контракта с «Миланом», и клуб решил сохранить его в составе еще на один сезон.
По информации инсайдера Николо Скиры, стороны уже согласовали основные условия. Новое соглашение может стать одним из последних крупных контрактов в карьере Модрича.
Контракт будет действовать до 2027 года
Ранее сообщалось, что «Милан» и Лука Модрич достигли полного соглашения по контракту, рассчитанному до лета 2027 года.
Как пишет Скира, подписание нового соглашения уже на подходе. Однако клуб пока официально не объявлял о результатах переговоров.
Детали контракта
Информация
Футболист
Лука Модрич
Возраст
40
Срок нового соглашения
до лета 2027 года
Годовая зарплата
4,5 млн евро
Если сделка будет оформлена, хорватский футболист проведет в чемпионате Италии как минимум еще один сезон.
Какова будет зарплата Модрича?
Согласно источнику, по новому контракту Модрич будет получать 4,5 миллиона евро в год.
Эта сумма показывает, что «Милан» по-прежнему высоко ценит опыт игрока, его влияние на поле и лидерские качества внутри команды.
Хотя 40-летний полузащитник не играет в основном составе в каждом матче, его обращение с мячом, умение предвидеть ситуацию и опыт в больших играх имеют важное значение для команды.
В первом сезоне провел 37 матчей
Лука Модрич присоединился к «Милану» летом 2025 года. Несмотря на солидный возраст, в своем первом сезоне он стал одним из активных игроков команды.
Во всех турнирах он:
вышел на поле в 37 матчах;
забил 2 гола;
отдал 3 голевые передачи.
Эти цифры показывают, что Модрич быстро адаптировался к темпу итальянского футбола и регулярно помогал команде на протяжении всего сезона.
Почему «Милан» сохраняет его?
Значимость Модрича для клуба не ограничивается только голами и передачами. Он обладает огромным опытом в управлении темпом игры, наставничестве молодых футболистов и принятии верных решений в стрессовых ситуациях.
Для молодых полузащитников «Милана» даже просто тренироваться вместе с таким игроком может стать важной школой.
Поэтому новый контракт означает, что клуб учитывает не только результаты на поле, но и баланс, а также лидерство внутри коллектива.
40 лет — финал или новый этап?
Многие футболисты завершают карьеру, не достигнув этого возраста. Модрич же продолжает играть в одном из крупнейших клубов Европы и конкурировать на высоком уровне.
Теперь главный вопрос — сможет ли он играть так же стабильно в новом сезоне? Ожидается, что после официального объявления станут известны и другие детали контракта.
Как вы считаете, правильно ли поступает «Милан», продлевая контракт с 40-летним Модричем? Оставляйте свое мнение в комментариях.
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