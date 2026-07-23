Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Арсенал» рассматривает кандидатуру игрока «Борнмута» Эли Жуниора Кропи для усиления линии атаки. Несмотря на то, что 20-летний французский талант привлек внимание многих топ-клубов своими яркими выступлениями в прошлом сезоне, его трансферная стоимость и готовность к высокому давлению вызывают жаркие дискуссии среди экспертов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Эли Жуниор Кропи перешел в «Борнмут» летом 2025 года из французского «Лорьяна» за 10 миллионов фунтов. Уже в дебютном сезоне в Англии он смог проявить себя, забив 13 голов в Премьер-лиге. Его результативные действия помогли «вишням» впервые в истории пробиться в еврокубки. По данным Goal.com, в настоящее время трансферная стоимость игрока оценивается в 85 миллионов фунтов стерлингов.

Предупреждение Микаэля Сильвестра

Бывший защитник сборной Франции и «Арсенала» Микаэль Сильвестр высоко оценил потенциал молодого нападающего, однако подчеркнул, что его переход в лондонский клуб сопряжен с большим риском. По словам Сильвестра, разница в уровне между «Борнмутом» и «Арсеналом» огромна, и для молодого футболиста это будет совершенно другая среда. «Я играл вместе с его отцом и слежу за прогрессом Эли Жуниора, но в топ-клубе давление совсем иное», — говорит ветеран футбола.

После завоевания чемпионского титула в прошлом сезоне команда Микеля Артеты стремится к дальнейшему усилению состава. Помимо Кропи, «Арсенал» рассматривает вариант с нападающим «Атлетико Мадрид» Хулианом Альваресом. Однако необходимость выплаты более 100 миллионов фунтов за чемпиона мира вынуждает лондонцев искать альтернативные варианты.

В прошлом сезоне Кропи удалось забить в ворота «Арсенала» как дома, так и на выезде. Это произвело на Артету положительное впечатление о хладнокровии молодого форварда в больших матчах. Ожидается, что игрок, который сейчас выступает за молодежную сборную Франции (У21), в ближайшее время попадет в поле зрения Дидье Дешама и будет вызван в основную национальную команду.

Если этот трансфер состоится, «Борнмут» может получить огромную прибыль, продав своего игрока в восемь раз дороже всего за год. Для «Арсенала» же это станет инвестицией в будущее. Тем не менее, разговоры о том, что цена в 85 миллионов фунтов слишком высока для 20-летнего парня, остаются одной из главных тем трансферного окна.

В заключение стоит отметить, что Эли Жуниор Кропи на данный момент считается одним из самых перспективных нападающих Европы. Его опыт в Премьер-лиге и голевое чутье могут подойти такой атакующей команде, как «Арсенал», однако финансовые аспекты сделки и адаптация игрока к новому уровню остаются главными вопросами.