Парма нацелилась на еще одного талантливого игрока академии Милана

Вернувшаяся в итальянскую Серию А «Парма» продолжает работу по омоложению состава и привлечению перспективных футболистов. Очередной целью клуба стал Кристиан Комотто, считающийся одним из самых талантливых полузащитников в системе «Милана». По имеющимся данным, «пармезанцы» уже сделали предварительные запросы относительно статуса игрока. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Goal.com, спортивный директор «Пармы» Федерико Керубини связался с агентом футболиста Джузеппе Рисо. В ходе переговоров обсуждался не только Комотто, но и вопрос Франческо Камарды, на которого возлагают большие надежды болельщики «Милана». Оба игрока в настоящее время рассматриваются как фундамент будущего «россонери».

Кристиан Комотто недавно подписал с «Миланом» долгосрочный контракт до 2031 года. Это свидетельствует о высоком доверии клуба к футболисту. Однако, поскольку получение достаточной игровой практики в основном составе остается под вопросом, рассматривается вариант его аренды в другую команду.

Детали трансфера и вероятность аренды

Руководство «Пармы» считает Комотто игроком с высоким техническим потенциалом, способным усилить среднюю линию команды. Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в «Специи», где успел проявить себя с положительной стороны. Теперь он может получить шанс испытать свои силы в высшем дивизионе.

Руководство «Милана» категорически против продажи таких молодых звезд, как Комотто и Камарда. По этой причине в переговорах с «Пармой» речь может идти только о временной аренде. Ожидается, что это будет выгодно обеим сторонам: «Парма» получит качественных исполнителей, а «Милан» обеспечит своим воспитанникам получение опыта.

В настоящее время Кристиан Комотто участвует в тренировочных сборах «Милана», и тренерский штаб следит за его физическим состоянием. «Парма» же ожидает окончательного ответа из штаб-квартиры на виа Альдо Росси. Если сделка состоится, наблюдать за игрой этого молодого таланта в новом сезоне Серии А будет еще интереснее.

Чемпионат Италии всегда находится в центре внимания футбольных болельщиков. Возвращение в элиту таких исторических клубов, как «Парма», и открытие новых талантов, несомненно, повысят уровень турнира.