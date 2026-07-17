Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлди

·46·Спорт
Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлди

«Ливерпул»нинг собиқ ҳужумчиси Муҳаммад Салоҳ фаолиятини Туркия чемпионатида давом эттиришга яна бир қадам яқинлашди. Хабарларга кўра, мисрлик юлдуз «Бешиктош» билан шартноманинг асосий шартлари бўйича оғзаки келишувга эришган.

Томонлар келишувни расмийлаштирса, Салоҳ Туркия Суперлигасидаги энг машҳур ва юқори маош олувчи футболчилардан бирига айланади.

Томонлар оғзаки келишувга эришди

Журналист Санти Аунанинг маълум қилишича, 34 ёшли футболчи ва «Бешиктош» раҳбарияти ўртасидаги музокаралар ижобий якунланган.

Салоҳ турк клубида фаолиятини давом эттиришга розилик билдирган ва ҳамкорликнинг асосий шартлари бўйича оғзаки келишувга эришган.

Ҳозирча шартнома расман имзолангани ҳақида хабар берилмаган.

Салоҳ қанча маош олади?

Манбага кўра, Муҳаммад Салоҳнинг «Бешиктош»даги йиллик маоши 10 миллион еврони ташкил қилади.

Шунингдек, шартномада футболчининг натижалари ва жамоанинг ютуқларига боғлиқ ҳолда яна 2 миллион еврогача бонуслар назарда тутилган.

Шу тариқа, мисрлик ҳужумчининг бир мавсумдаги умумий даромади 12 миллион еврога етиши мумкин.

Шартнома қисқа муддатга тузилади

Томонлар ўртасидаги меҳнат шартномаси дастлаб бир йилга мўлжалланиши кутилмоқда.

Келишувда уни яна бир мавсумга узайтириш имконияти ҳам бўлади. Демак, Салоҳ белгиланган шартлар бажарилган тақдирда «Бешиктош»да камида икки йил қолиши мумкин.

«Ливерпул»даги сўнгги мавсуми қандай ўтди?

Муҳаммад Салоҳ ўтган мавсум якунланганидан кейин «Ливерпул»ни тарк этди.

У мерсисайдликлар сафидаги сўнгги мавсумида барча мусобақалар доирасида 41 та учрашув ўтказиб, қуйидаги натижаларни қайд этди:

  • 12 та гол;

  • 10 та голли узатма.

Энди томонлар келишувни расмийлаштирса, Салоҳ фаолиятида илк бор Туркия чемпионатида тўп тепади. Унинг Истанбулга кўчиши «Бешиктош»нинг сўнгги йиллардаги энг шов-шувли трансферларидан бири бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Мак Аллистер Мессининг келажаги ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 00:20«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритди«Пахтакор» дербида тўхтади, «Машъал» илк ғалабасини қўлга киритдиКеча, 22:39Зидан тактикаси: «Реал»даги сирлар Франция терма жамоасида қандай ишлайди?Зидан тактикаси: «Реал»даги сирлар Франция терма жамоасида қандай ишлайди?Кеча, 22:17Тезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқдаТезкор: Зинедин Зидан Франция терма жамоаси бош мураббийи бўлмоқдаКеча, 22:12Кукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтдиКукурелья финал олдидан кутилмаган қарорини айтдиКеча, 22:08Суперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқардиСуперлига, 12-тур: «Навбаҳор» сўнгги дақиқада ғалабани қўлдан чиқардиКеча, 22:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди