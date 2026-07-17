Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош» билан келишди: маоши ҳам маълум бўлди
«Ливерпул»нинг собиқ ҳужумчиси Муҳаммад Салоҳ фаолиятини Туркия чемпионатида давом эттиришга яна бир қадам яқинлашди. Хабарларга кўра, мисрлик юлдуз «Бешиктош» билан шартноманинг асосий шартлари бўйича оғзаки келишувга эришган.
Томонлар келишувни расмийлаштирса, Салоҳ Туркия Суперлигасидаги энг машҳур ва юқори маош олувчи футболчилардан бирига айланади.
Томонлар оғзаки келишувга эришди
Журналист Санти Аунанинг маълум қилишича, 34 ёшли футболчи ва «Бешиктош» раҳбарияти ўртасидаги музокаралар ижобий якунланган.
Салоҳ турк клубида фаолиятини давом эттиришга розилик билдирган ва ҳамкорликнинг асосий шартлари бўйича оғзаки келишувга эришган.
Ҳозирча шартнома расман имзолангани ҳақида хабар берилмаган.
Салоҳ қанча маош олади?
Манбага кўра, Муҳаммад Салоҳнинг «Бешиктош»даги йиллик маоши 10 миллион еврони ташкил қилади.
Шунингдек, шартномада футболчининг натижалари ва жамоанинг ютуқларига боғлиқ ҳолда яна 2 миллион еврогача бонуслар назарда тутилган.
Шу тариқа, мисрлик ҳужумчининг бир мавсумдаги умумий даромади 12 миллион еврога етиши мумкин.
Шартнома қисқа муддатга тузилади
Томонлар ўртасидаги меҳнат шартномаси дастлаб бир йилга мўлжалланиши кутилмоқда.
Келишувда уни яна бир мавсумга узайтириш имконияти ҳам бўлади. Демак, Салоҳ белгиланган шартлар бажарилган тақдирда «Бешиктош»да камида икки йил қолиши мумкин.
«Ливерпул»даги сўнгги мавсуми қандай ўтди?
Муҳаммад Салоҳ ўтган мавсум якунланганидан кейин «Ливерпул»ни тарк этди.
У мерсисайдликлар сафидаги сўнгги мавсумида барча мусобақалар доирасида 41 та учрашув ўтказиб, қуйидаги натижаларни қайд этди:
12 та гол;
10 та голли узатма.
Энди томонлар келишувни расмийлаштирса, Салоҳ фаолиятида илк бор Туркия чемпионатида тўп тепади. Унинг Истанбулга кўчиши «Бешиктош»нинг сўнгги йиллардаги энг шов-шувли трансферларидан бири бўлиши мумкин.
…