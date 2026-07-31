Громкий трансфер: в «Башакшехир» прибыл новый бомбардир — конкурент Шомуродова

Турецкий клуб «Истанбул Башакшехир», за который выступают лидеры национальной сборной Узбекистана – Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев, активно действует на трансферном рынке. Руководство команды продолжает укреплять состав сильными футболистами с опытом выступлений в Европе для достижения поставленных высоких целей.

Zamin.уз анализирует очередное громкое приобретение стамбульцев и то, как оно повлияет на позиции узбекских легионеров в команде.

Добро пожаловать в семью «оранжево-синих»: Умут Бозок — игрок «Башакшехира»!

Стамбульский клуб официально объявил о трансфере опытного нападающего Умута Бозока, проявившего свой бомбардирский талант в чемпионатах Франции и Турции.

Тренерский штаб во главе с Нури Шахином подписал с 29-летним футболистом контракт по схеме «2+1». В официальном заявлении клуба говорится:

«Мы приветствуем Умута в нашей семье и желаем ему огромных успехов в нашей оранжево-синей футболке».

Победитель гонки бомбардиров: кто такой Умут Бозок?

Умут Бозок — футболист, выступающий на позиции центрального нападающего, обладающий отличным голевым чутье. За свою карьеру он неоднократно становился лучшим бомбардиром в престижных турнирах.

Поэтапная карьера:

Французский период: Начав карьеру во Франции, Умут защищал цвета клубов «Атлетико Марселььььььььььььььььььььььь», «Ним Олимпик», «Лорьян» и «Труа». Примечательно, что в составе «Ним Олимпик» он стал победителем гонки бомбардиров во втором дивизионе Франции.

Турецкий период: Позже он перебрался на историческую родину и играл за «Касымпашу», «Трабзонспор» и «Эюпспор».

Историческое достижение: В сезоне 2021/2022 Умут Бозок забил 20 голов в турецкой Суперлиге в составе «Касымпаши» и стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Статистика карьеры Умута Бозока (общая)

Показатель Детали Всего матчей 322 Всего голов 108 Всего ассистов 30 Главное достижение () Лучший бомбардир турецкой Суперлиги (2021/22, 20 голов) Главное достижение () Лучший бомбардир 2-го дивизиона Франции Статистика прошлого сезона 32 матча, 6 голов (в составе «Эюпспора»)

Конкуренция усиливается: новые вызовы для Шомуродова и Файзуллаева

Шаги «Истанбул Башакшехира» по усилению состава еще сильнее усложнят борьбу за место в основном составе для узбекских легионеров.

1. Эльдор Шомуродов и «трио» в центре нападения: Умут Бозок – прямой конкурент Эльдора Шомуродова. Теперь в распоряжении Нури Шахина есть три сильных варианта на позицию центрального нападающего:

Эльдор Шомуродов (В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром Суперлиги с 22 голами).

Дави Зельке (Немецкий легионер).

Умут Бозок (Бывший бомбардир турецкой Суперлиги).

Преимущество узбекского форварда: В отличие от конкурентов, Эльдор Шомуродов выделяется своей универсальностью. Он эффективно играет не только в центре нападения, но и под нападающим, а также на обоих флангах. Это свойство позволяет ему находить место в различных тактических схемах.

2. Аббосбек Файзуллаев и давление на флангах: Ранее «Башакшехир» объявил о трансфере игрока сборной Дании Андреаса Сков Ольсена, перешедшего из немецкого «Вольфсбурга». Ольсен считается прямым конкурентом молодого узбекского таланта Аббосбека Файзуллаева. Опытный вингер, прибывший из сильного европейского чемпионата, потребует от Файзуллаева еще большей работы и демонстрации своего потенциала.

Заключение: одна из самых интересных тем Премьер-лиги

Приобретение «Истанбул Башакшехиром» таких звезд, как Умут Бозок и Андреас Сков Ольсен, свидетельствует о намерении команды серьезно побороться за высокие места в турецкой Суперлиге и еврокубках. Для узбекских легионеров – Эльдора Шомуродова и Аббосбека Файзуллаева – это отличная возможность и испытание поднять свое мастерство на новый уровень в условиях жесткой конкуренции.

Отправьте эту важную аналитическую статью своим друзьям и футбольным болельщикам! Многие должны знать о судьбе узбекских легионеров в Турции.

Как вы думаете, смогут ли Эльдор Шомуродов и Аббосбек Файзуллаев выдержать возросшую конкуренцию и сохранить свои места в основном составе? Оставляйте свое мнение в комментариях!