Ҳусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этди

·60·Спорт
Ҳусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этди
Қисқача

Суперлиганинг 15-турида «Навбаҳор» ўз майдонида «Хоразм» устидан 5:1 ҳисобида зафар қучди. Учрашув қаҳрамони бўлган Ҳусайн Норчаев 25 дақиқада хет-трик қайд етди ва 60-дақиқада ўзининг тўртинчи голини уриб покерини расмийлаштирди. Мезбонларнинг бешинчи голига еса 67-дақиқада Русланбек Жиянов муаллифлик қилди. Ушбу йирик ғалабадан кейин Temuр Кападзе жамоаси очколарини 25 тага етказиб, турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилди.

Суперлиганинг 15-турида Наманганда ҳақиқий голлар шоуcи кузатилди. «Навбаҳор» ўз майдонида «Хоразм»ни 5:1 ҳисобида мағлуб этган бўлса, учрашув қаҳрамони Ҳусайн Норчаев бўлди.

Ҳужумчи дастлабки бўлимнинг ўзида хет-трик қайд этди, танаффусдан кейин эса яна бир гол уриб, покерини расмийлаштирди. Унинг фантастик кечаси Темур Кападзе жамоасини турнир жадвалида 4-ўринга олиб чиқди.

Норчаев 25 дақиқада хет-трик қилди

Ҳисоб 16-дақиқада очилди. «Навбаҳор»нинг ҳужумдаги ҳаракатини Ҳусайн Норчаев аниқ зарба билан якунлаб, мезбонларни олдинга олиб чиқди.

Орадан 20 дақиқа ўтиб, у ўзининг ва жамоасининг иккинчи голини урди. 41-дақиқада эса Норчаев яна рақиб дарвозасини ишғол қилиб, атиги 25 дақиқа ичида хет-трикка эришди.

Биринчи бўлим охирида «Хоразм» жавоб қайтарди. Рустамжон Абдуҳамидов 45+4-дақиқада ҳисобни қисқартириб, жамоаларни танаффусга 3:1 натижаси билан олиб чиқди.

Иккинчи бўлимда покер расмийлашди

Меҳмонларнинг голи ўйинда интрига пайдо қилиши мумкин эди. Бироқ «Навбаҳор» танаффусдан кейин ҳам ташаббусни рақибга бермади.

60-дақиқада Норчаев яна саҳнага чиқди. Ҳужумчи тўртинчи марта «Хоразм» дарвозасини ишғол қилиб, шахсий покерини расмийлаштирди — 4:1.

Орадан етти дақиқа ўтгач, Русланбек Жиянов якуний ҳисобни ўрнатди. Ҳимоя чизиғида ҳаракат қилган футболчининг голи наманганликларнинг йирик ғалабасига нуқта қўйди — 5:1.

Учрашувдаги барча голлар

Дақиқа

Гол муаллифи

Ҳисоб

16

Ҳусайн Норчаев

1:0

36

Ҳусайн Норчаев

2:0

41

Ҳусайн Норчаев

3:0

45+4

Рустамжон Абдуҳамидов

3:1

60

Ҳусайн Норчаев

4:1

67

Русланбек Жиянов

5:1

Норчаевнинг ўзи «Навбаҳор» урган бешта голдан тўрттасига муаллифлик қилди. У учрашувнинг биринчи соати ичидаёқ покер қайд этиб, баҳс тақдирини амалда ҳал қилди.

Кападзе жамоаси 4-ўринга кўтарилди

Йирик ғалабадан кейин «Навбаҳор» очколари сонини 25 тага етказди ва Суперлига турнир жадвалида 4-поғонага кўтарилди.

«Хоразм» эса 16 очко билан 12-ўринда қолди. Урганчликлар Намангандаги нохуш анъанани бу сафар ҳам буза олмади.

Ушбу баҳсга қадар «Навбаҳор» Наманганда ўтказилган саккизта ўзаро учрашувнинг барчасида ғалаба қозонган, рақиб дарвозасига 31 та гол уриб, атиги тўртта тўп ўтказиб юборган эди.

Таркиблар:

  • «Навбаҳор»: Юсупов, Мирсаидов, Маматказин, Жиянов (Абдураҳмонов), Холматов, Норчаев (Кожо), Бенжамин (Раҳимжонов), Адҳамзода, Илич (Жалолиддинов), Жгеренаия, Усмонов (Ғиёсов).

  • «Хоразм»: Стошич, Отахонов (Исмоилов), Лусио (Исмоилов), Ортиқбоев, Нугуманов, Ҳамиджонов, Ром, Хўсинов (Пирмуҳаммадов), Ҳошимов, Абдуҳамидов (Ежов), Сабино.

Темур Кападзе иккинчи бўлимда Жасурбек Жалолиддинов, Муҳаммадали Ғиёсов, Жоэл Кожо, Асадбек Раҳимжонов ва Шоҳрух Абдураҳмоновга ҳам имконият берди.

Бир кечада тўрт гол ва муҳим уч очко

«Навбаҳор» учун бу шунчаки йирик ғалаба эмас. Наманганликлар юқори ўринлар учун курашда муҳим уч очкони қўлга киритиб, рақибларга жиддий сигнал юборди.

Учрашувнинг марказида эса битта футболчи турди. Ҳусайн Норчаевнинг покери Суперлига мавсумининг энг ёрқин индивидуал ўйинларидан бири бўлиб қолиши мумкин.

Сизнингча, Норчаев ушбу формада давом этса, мавсум тўпурарлиги учун ҳам кураша оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани футбол ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Ҳусайн НорчаевНавбаҳорХоразмТемур КападзеНаманган
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкинМуҳаммад Салах фаолиятини Испанияда давом эттириши мумкинБугун, 23:31Жоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиЖоан Гарсия татуировка қилдиришдан бош тортди ва трансфер ҳақидаги саволларга жавоб бердиБугун, 23:16Бавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаБавария Гарри Кейнга муносиб ўринбосар қидирмоқдаБугун, 23:15Челси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олдиЧелси аргентиналик ярим ҳимоячи Валентин Баркони ўз сафига қўшиб олдиБугун, 22:52Дориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиДориев шоу кўрсатди: «Сўғдиёна» Ғузорда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 22:47PSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиPSJ Зион Suzuki учун Парма клубига 33 миллион евро таклиф қилдиБугун, 22:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда