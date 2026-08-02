Ҳусайн Норчаевдан покер — «Навбаҳор» «Хоразм»ни йирик ҳисобда мағлуб этди
Суперлиганинг 15-турида «Навбаҳор» ўз майдонида «Хоразм» устидан 5:1 ҳисобида зафар қучди. Учрашув қаҳрамони бўлган Ҳусайн Норчаев 25 дақиқада хет-трик қайд етди ва 60-дақиқада ўзининг тўртинчи голини уриб покерини расмийлаштирди. Мезбонларнинг бешинчи голига еса 67-дақиқада Русланбек Жиянов муаллифлик қилди. Ушбу йирик ғалабадан кейин Temuр Кападзе жамоаси очколарини 25 тага етказиб, турнир жадвалида 4-ўринга кўтарилди.
Суперлиганинг 15-турида Наманганда ҳақиқий голлар шоуcи кузатилди. «Навбаҳор» ўз майдонида «Хоразм»ни 5:1 ҳисобида мағлуб этган бўлса, учрашув қаҳрамони Ҳусайн Норчаев бўлди.
Ҳужумчи дастлабки бўлимнинг ўзида хет-трик қайд этди, танаффусдан кейин эса яна бир гол уриб, покерини расмийлаштирди. Унинг фантастик кечаси Темур Кападзе жамоасини турнир жадвалида 4-ўринга олиб чиқди.
Норчаев 25 дақиқада хет-трик қилди
Ҳисоб 16-дақиқада очилди. «Навбаҳор»нинг ҳужумдаги ҳаракатини Ҳусайн Норчаев аниқ зарба билан якунлаб, мезбонларни олдинга олиб чиқди.
Орадан 20 дақиқа ўтиб, у ўзининг ва жамоасининг иккинчи голини урди. 41-дақиқада эса Норчаев яна рақиб дарвозасини ишғол қилиб, атиги 25 дақиқа ичида хет-трикка эришди.
Биринчи бўлим охирида «Хоразм» жавоб қайтарди. Рустамжон Абдуҳамидов 45+4-дақиқада ҳисобни қисқартириб, жамоаларни танаффусга 3:1 натижаси билан олиб чиқди.
Иккинчи бўлимда покер расмийлашди
Меҳмонларнинг голи ўйинда интрига пайдо қилиши мумкин эди. Бироқ «Навбаҳор» танаффусдан кейин ҳам ташаббусни рақибга бермади.
60-дақиқада Норчаев яна саҳнага чиқди. Ҳужумчи тўртинчи марта «Хоразм» дарвозасини ишғол қилиб, шахсий покерини расмийлаштирди — 4:1.
Орадан етти дақиқа ўтгач, Русланбек Жиянов якуний ҳисобни ўрнатди. Ҳимоя чизиғида ҳаракат қилган футболчининг голи наманганликларнинг йирик ғалабасига нуқта қўйди — 5:1.
Учрашувдаги барча голлар
Дақиқа
Гол муаллифи
Ҳисоб
16
Ҳусайн Норчаев
1:0
36
Ҳусайн Норчаев
2:0
41
Ҳусайн Норчаев
3:0
45+4
Рустамжон Абдуҳамидов
3:1
60
Ҳусайн Норчаев
4:1
67
Русланбек Жиянов
5:1
Норчаевнинг ўзи «Навбаҳор» урган бешта голдан тўрттасига муаллифлик қилди. У учрашувнинг биринчи соати ичидаёқ покер қайд этиб, баҳс тақдирини амалда ҳал қилди.
Кападзе жамоаси 4-ўринга кўтарилди
Йирик ғалабадан кейин «Навбаҳор» очколари сонини 25 тага етказди ва Суперлига турнир жадвалида 4-поғонага кўтарилди.
«Хоразм» эса 16 очко билан 12-ўринда қолди. Урганчликлар Намангандаги нохуш анъанани бу сафар ҳам буза олмади.
Ушбу баҳсга қадар «Навбаҳор» Наманганда ўтказилган саккизта ўзаро учрашувнинг барчасида ғалаба қозонган, рақиб дарвозасига 31 та гол уриб, атиги тўртта тўп ўтказиб юборган эди.
Таркиблар:
«Навбаҳор»: Юсупов, Мирсаидов, Маматказин, Жиянов (Абдураҳмонов), Холматов, Норчаев (Кожо), Бенжамин (Раҳимжонов), Адҳамзода, Илич (Жалолиддинов), Жгеренаия, Усмонов (Ғиёсов).
«Хоразм»: Стошич, Отахонов (Исмоилов), Лусио (Исмоилов), Ортиқбоев, Нугуманов, Ҳамиджонов, Ром, Хўсинов (Пирмуҳаммадов), Ҳошимов, Абдуҳамидов (Ежов), Сабино.
Темур Кападзе иккинчи бўлимда Жасурбек Жалолиддинов, Муҳаммадали Ғиёсов, Жоэл Кожо, Асадбек Раҳимжонов ва Шоҳрух Абдураҳмоновга ҳам имконият берди.
Бир кечада тўрт гол ва муҳим уч очко
«Навбаҳор» учун бу шунчаки йирик ғалаба эмас. Наманганликлар юқори ўринлар учун курашда муҳим уч очкони қўлга киритиб, рақибларга жиддий сигнал юборди.
Учрашувнинг марказида эса битта футболчи турди. Ҳусайн Норчаевнинг покери Суперлига мавсумининг энг ёрқин индивидуал ўйинларидан бири бўлиб қолиши мумкин.
Сизнингча, Норчаев ушбу формада давом этса, мавсум тўпурарлиги учун ҳам кураша оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани футбол ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…